疫情打亂就業市場 實習搶占先機 這5家公司最熱門

今年就業市場受到疫情影響，讓許多求職者及準新鮮人充滿危機感，面試趣強調，不必太絕望，可從實習下手搶得先機，根據統計，多媒體相關、電腦軟體服務業及銀行業為實習機會最多的三大產業，其中，樂購蝦皮、台灣微軟、台新銀、國泰世華銀行及玉山銀行五間公司最熱門。

面試趣指出，從數據端觀察，今年的求職季可說是拉得最長的一次，農曆年後攀上高峰，熱潮迄今仍未退去，上半年求職瀏覽總次數，較去年同期整整高出 2 倍以上，許多求職者面對充滿不確定性的就業市場，感到相當無力。

面試趣表示，近年越來越多企業開出實習職缺，但實習並非停留在過去大家既定印象中的學皮毛、打雜，許多具有遠瞻性的公司，開始將實習當作是培育人才的一部分，會依據不同的專業領域提供機會，讓實習生參與在各個面向。

面試趣指出，根據數據統計，多媒體相關、電腦軟體服務業、銀行業為實習機會最多的產業，其中，新加坡商 Sea 旗下的樂購蝦皮，勇奪最熱門實習公司冠軍，台灣微軟 (Microsoft) 居次，其次依序為台新銀、國泰世華銀行及玉山銀行。

以台灣微軟為例，它針對行銷、產品、技術、研發及行政這五種類別開出實習機會，且是長達一年的計畫，其他還有許多公司都有這類的實習機會。面試趣強調，即使最後沒有辦法成功錄取或留任，都會是一段很有價值的經歷。