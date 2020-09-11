美股漲勢暫停 新興債能逆轉勝嗎？

美國股市自 9/2 高點大幅修正（截至 9/8，跌幅為 - 6.9%），引來股市震盪，相較之下風險債券（全球高收益債券和新興市場債券）反而表現十分溫和，跌幅皆不超過 1%。新興市場債券甚至在大跌第一天的時候充分展現抗震能力逆勢上漲，新興市場債券還有什麼利多？這突出的表現有望延續嗎？

以期貨市場來看，目前看空美元的資金仍多，令美元承受比較大的壓力。如果期貨淨部位沒有明顯反轉向上的現象，美元指數料將在低點盤整。這將有利新興資產，包括新興市場股市與新興市場債市。由於新興債中有許多以美元發行的債券，弱勢美元能減輕這些新興發債國償債的壓力，在過去景氣復甦與美元走弱同時發生的時空背景下，新興市場債券通常都能有不錯的表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/9/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 新興國家救經濟，降息空間仍在

經過過去這半年的經濟衝擊，新興國家降息不遺餘力，下表按照各國家在新興債券指數（JP Morgan 新興市場債指數）佔比排序，佔比最高的墨西哥已經降息 2.2%，其他除了印尼之外，也都有 1.5% 以上的降息措施。雖然幅度不如剛受疫情衝擊時大，但未來半年預測這些國家仍有降息空間，有利支撐新興債的表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/9/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。沙烏地阿拉伯、卡達等國因沒有利率相關的數據，因此從表中移除。

3. 錯過低點？後面還有機會

許多投資人都惋惜已經錯過了投資最好的甜蜜點，但是如果觀察新興債在高點回落後半年表現，會發現晚一點才開始買，並不一定會輸給買在低點的時候。平均來說，自新興債低點（利差高點）投資持有半年有約 12.5% 的報酬率，但如果晚半年才買進，然後持有 6 個月～12 個月，也有平均 6.8%～10.8% 的報酬率。顯示新興債即使在較大幅度上漲之後，未來報酬也仍值得期待。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/8/31。指數採 JP Morgan EMBI 總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新興債降息有空間，後續表現可期

近期美元大幅升值的機率較低，有利新興資產。其中新興市場債券不僅仍有降息空間，且具備波動性較低，能平衡投資組合波動的特性，在未來表現仍可期待之下，建議將新興債券納入投資一環。由於目前看空美元交易過度擁擠，且市場仍存在不確定性，建議不宜單押匯率投資，而以美元計價的新興市場政府債券作為標的較為穩健。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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