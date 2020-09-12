IBM建議美商務部 將人臉辨識技術列入出口管制項目

為防止部分政權濫用大規模監控系統，IBM 週五 (11 日) 建議，美國商務部應針對人臉辨識技術，向侵犯人權的專制政權實施技術出口管制。

IBM 週五 (11 日) 於聲明中建議，美國政府應將用以建立大規模監控、種族歸納等侵犯系統的人臉辨識技術，列入新的出口管制項目。

今年 6 月，美國商務部以協助中國政府監控新疆維吾爾族等少數族裔，或與大規模毀滅性武器以及中國軍方有聯繫為由，將 33 家中國企業及機構列入實體清單。據外媒報導，列入清單的陸企大多與人工智慧和人臉辨識技術有關，包含中國知名 AI 公司東方網力 (NetPosa)。

此外，商務部還就是否將人臉辨識技術及生物辨識系統列入新的出口管制項目，向公眾徵詢意見，徵詢期限將在 9 月 15 日截止。

IBM 政府及法律事務副總裁 Christopher Padilla 認為，相較於 iPhone 用戶解鎖或登機的人臉辨識系統，美國政府應更關注那些打壓異議人士的「一對多」監控系統，例如用於收集數據的高解析度相機，或是用於將圖像與數據庫進行配對和分析的演算法技術。

該公司甚至主張，商務部應進一步限制特定外國政府獲取技術相關零件的能力。IBM 並未在聲明中明指任何國家，僅表示應關注那些擁有侵犯人權黑歷史的國家。

為響應種族平等，IBM 在 6 月宣布退出人臉辨識領域，未來該公司將不再研發、出售及使用相關技術，並堅決反對將此類技術用於大規模監視和種族歸納行為，同時呼籲聯邦政府制定新規。