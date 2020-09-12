大摩：英國「硬脫歐」機率增至40%

市場密切關注脫歐發展之際，摩根士丹利 (Morgan Stanley，大摩) 週五將英國「硬脫歐」機率從 25% 上調至 40%，並預估若英國無協議脫歐，英鎊恐跌破 1.15 美元。

英國首相強生 (Boris Johnson) 有意立新法，因《內部市場法案》內容抵觸脫歐協議中北愛爾蘭關稅問題，歐盟認為該法案有違反國際法之虞，為英、歐貿易談判破局再添風險。

大摩分析師週五在報告中說：「儘管市場期盼英國能成功脫歐，不過我們預測的熊市情境、也就是英歐採納世界貿易組織 (WTO) 關稅條款脫歐的可能性，已經增加至 40%，」甚至有可能延後執行任何協議。

大摩表示，如果英國政府認為，與美國達成貿易協議的機率更高，且美國總統川普若在 11 月勝選，這個可能性會更高，這麼一來，英國極有可能會以 WTO 關稅條款脫歐。

大摩曾透過模型預測，在 WTO 的貿易條款下，英國對歐洲出口將有六成面臨關稅，從 0% 大幅增加，此前平均為 4%。而其他像是配額或禁運等非關稅的問題，也可能會影響英歐貿易。

英國硬脫歐後的未來 4 季，可能會拖累 GDP 下跌 1.1% 至 2%，今年 4 月英國經濟已因為疫情萎縮近 20%。

大摩分析師更預測，「硬脫歐」恐怕會讓英鎊跌至 1.15 美元，與目前 1.28 美元相比潛在跌幅約 10%，並且可能導致英國銀行股暴跌 20%。

英鎊兌美元 (圖片: Invesing)

反之，若英國與歐盟順利簽訂貿易協議，英鎊有望漲至 1.40 美元，英國銀行股則能上揚 20% 到 40%。

野村證券 (Nomura) 也警告，如果英歐兩國關係持續破裂，無協議脫歐的可能恐高達 50% 至 60%。信評機構惠譽 (Fitch) 基於英歐接受 WTO 貿易條款做出的基本情境，將英國 2021 年經濟成長率預測下調 2%。