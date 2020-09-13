〈觀察〉多家飯店、餐飲業營收同創高 境外消費移轉效應發威

8 月營收已公布完畢，多家飯店業者罕見同創單月新高，據了解，郊區大型飯店業即便進入暑期過後相對淡季，訂房狀況仍優於以往淡季，仍相當熱絡，另一方面，餐飲市場也持續強強滾，顯然，民間消費力在民眾無法出國之際，已逐漸轉向國內，不排除接下來內需動能將擴大顯現，並反映在國旅、百貨周年慶和電商第四季傳統大檔的銷售上。

原本市場擔心內需受疫情衝擊趨於保守，不過，第二季底起出現報復性消費潮，加上三倍券、安心旅遊等振興措施出籠，進一步推升消費意願，除了餐飲業者率先復甦，郊區的國旅住宿業者業績已有不少回到過去水準，甚至較過去更好，包括遠雄來 (2712-TW)、夏都 (2722-TW) 和老爺知 (5706-TW)8 月營收同創單月新高紀錄。

事實上，這並非短期的振興效應，據央行統計，去年全年國人旅行支出高達 205.07 億美元 (約新台幣 6049 億元)，造成旅行收支逆差達 61 億美元，也就是說，今年國人受限於全球疫情仍緊繃，未能出境旅遊，此高達 6000 億元的消費額幾乎可踏踏實實留在國內。

據調查，不少郊區熱門五星飯店暑期住房率均超過 90%，例如日月潭雲品酒店、台東知本老爺酒店、礁溪寒沐大飯店等，較去年同期成長至少 20%，即便太魯閣晶英酒店 7 月有執行客房裝修工程因素影響，7-8 月平均住房率也達 85%。

進入 9 月後，隨著 6000 億元的消費力道持續湧現，郊區飯店大致可定調「淡季不淡」，知本老爺 9-10 月訂房狀況較預期好，過去 9-10 月平均訂房率約 60-70%，目前已逼近 90%，10 月連假期間更已爆滿，預期 11-12 月表現也不會差。

而礁溪寒沐 9-10 月訂房率已達 70%，除了假日的親子客群來客熱絡，平日則有較過去更多的公司行號團體出遊；日月潭雲品更維持高度熱況，確定至 10 月前，將連 4 月平均住房率均達 90% 以上；太魯閣晶英 9-10 月訂房率已達 80%，預期屆時將達近 90% 水準。

知本老爺和太魯閣晶英均指出，由於國旅市場熱絡，觀察到今年旅客訂房較往年提前 2-3 個月，顯示花東旅遊在國旅當道之際，已成為國內最盛行的旅遊地之一。

另一方面，除了飯店業者，餐飲市場也持續強強滾，豆府 (2752-TW)、亞洲藏壽司 (2754-TW)8 月營收創新高，王品 (2727-TW) 創次高，瓦城 (2729-TW) 也創單月第三高，顯見民間消費力正在餐飲和國旅上快速發酵。

進入 9 月後，時序進入零售周年慶大檔，台北 101 購物中心率先登場，即創下首日業績突破億元的同期新高紀錄，為今年百貨周年慶搶下好彩頭，而被電商視為雙 11 前哨戰的 99 購物節正如火如荼進行中，再加上國旅淡季的訂房狀況也異於往年的熱絡，整體來看，在疫情不捲土重來的前提下，今年第四季的內需消費成長值得樂觀期待。