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〈紐約匯市〉美通膨優於預期 美元小跌 無協議脫歐風險增 英鎊走軟

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉美通膨優於預期 美元走軟 無協議脫歐風險增 英鎊萎靡(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉美通膨優於預期 美元走軟 無協議脫歐風險增 英鎊萎靡(圖片:AFP)
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歐洲央行 (ECB) 無意插手干預歐元漲勢，激勵市場情緒，歐元連續第三日上漲。美國今日發布優於預期的通膨報告後，美元漲勢消退，無協議脫歐的擔憂升溫，令英鎊承壓，延續第二週跌勢。

週五 (11 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.08%，來到 93.255。美元指數昨日已突破 93.50 阻力位，今日徘徊於 93.24，本週美元已結束字 9 月 1 日低點以來的小幅漲勢，分析師預計美元將下探至 92.50 支撐位。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

美國勞工部統計局週五 (11 日) 公布最新通膨數據， 8 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，年增 1.3%，8 月排除食品、能源等波動性因素後，核心 CPI 月增 0.4%，略高於市場預期 0.2%，年增 1.7%，均優於市場預期。

其中以二手車及卡車價格增幅最大，月增率達 5.4%，寫下 51 年新高，為 8 月核心 CPI 貢獻四成升幅。

一些分析師認為，由於 COVID 疫苗前景未明朗，全球經濟是否能從疫情衝擊中復甦也有待觀察，在市場充滿不確定性下，美元作為避險貨幣仍有進一步上漲空間。

美國銀行分析師表示：「我們擔心，市場可能對全球經濟和疫苗過於樂觀；和歐洲相比，又對美國疫情過於悲觀，我們預計美元將隨著 11 月總統大選開跑而上漲。」

針對歐元近期漲勢，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 僅表示，將密切監控匯率走勢，但不會設立特定匯率目標。

儘管拉加德警告歐元區前景充滿不確定性，ECB 仍微幅上調 2020 年歐元區經濟增長預期，，也暗示著央行決策不再偏向鴿派，有利於歐元上行。

然而週五，首席經濟學家萊恩 (Philip Lane) 與其他歐洲央行決策者相繼警告，不要對低通膨過於滿意，並強調歐元走強的潛在風險。

自 6 月中旬以來，歐元已累計上漲約 6%。

華盛頓 Tempus Inc 的貨幣交易員 Juan Perez 說：「我們感覺歐元落在 1.1750 至 1.1850 美元區間是正常的，但若攀升至 1.1950 美元歐元可能開始走跌。」他補充：「總之，歐洲央行決策者似乎在暗示市場，不要對歐元匯率反應過度。」

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)
歐元美元日線圖。(來源: investing.com)

週五歐元美元上漲 0.28%，至 1.1847 美元。為連續第二週下跌。週四歐元一度觸及 1.1917 美元，創下一週高點。

英國無協議脫歐成為市場不確定性的主要因素，英國政府近期提出《內部市場法案》，因內容抵觸脫歐協議中關於國際援助和北愛爾蘭關稅等問題，歐盟官員認為該項法案違反國際法，要求英國立即修正，否則不排除採取法律行動，為英、歐貿易談判破局再添風險。

脫歐緊張局勢已經讓英鎊成為本週表現最差的貨幣。週五英鎊美元匯率下跌 0.06%，至 1.2796 美元英鎊歐元跌至 5 個半個月來新低點 92.90 便士。

隨著無協議脫歐風險加劇，英鎊美元創下自 3 月中旬以來最大的單週跌幅，MUFG Bank 分析師表示，英鎊將在下週面臨更多壓力。

他們預計英鎊美元將在下週跌破 200 日移動均線 1.2740 水平，並向 1.2500 逼近。

下週市場焦點轉向美國聯準會 (Fed) 的利率會議和英國央行 (Bank of England) 將舉行的貨幣政策會議。

截至週六 (12 日) 台灣時間 5 時價格： 

美元指數來到 93.255。-0.08%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1847 美元。+0.28%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2796 美元。-0.06%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7284 美元。+0.39%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3175 加幣。-0.11%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.18 日圓。+0.04%

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