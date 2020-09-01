通縮擔憂升溫 歐元區8月CPI為4年首度下滑 核心CPI寫歷史新低

歐洲統計局 (Eurostat) 週二 (1 日) 公布 8 月歐元區消費者物價指數 (CPI) 初值年減 0.2%，為 2016 年以來首度下滑，排除能源、食品後的核心 CPI 年增 0.4%，創歷史新低，遠低於歐洲央行 (ECB) 設立的目標水平，凸顯出 ECB 在提振物價上所面臨的艱困挑戰。

數據顯示，歐元區 8 月 CPI 年減 0.2%，低於前值的年增 0.4%，核心 CPI 年增 0.4%，低於前值的 0.8%，兩者皆低於市場預期。

(圖：Bloomberg)

歐洲統計局指出，從 CPI 組成因子來看，8 月主要以食品、酒類和煙草的價格增幅最高，年增 1.7%，其次為服務消費的 0.7%，非能源工業產品和能源價格分別較去年同期下滑 0.1% 和 7.8%，為拖累 8 月 CPI 的兩大主因。

(圖：Eurostat)

Pictet 財富管理策略師 Frederik Ducrozet 認為：「至少在接下來幾季中，我們無法逃避疫情危機對通膨的影響，我們認為，歐洲央行最終將再度提高疫情緊急購債計劃 (PEPP) 的額度，其中最有可能發生的，是在 12 月擴大購債 5000 億歐元。」

疫情限制措施使今年歐元區經濟陷入停擺，並迫使 ECB 採取行動，購買創紀錄數量的債券，來降低貸款成本，並藉由負利率向歐洲銀行貸款超過 1 兆歐元，創下歷史新高。

ECB 首席經濟學家 Philip Lane 上週表示，打擊疫情衝擊後，下一步將會是刺激通膨，決策者已蓄勢待發。歐洲央行董事會成員 Isabel Schnabel 則在週一 (31 日) 表示，目前數據顯示，現在還不需要採取進一步行動。

同日公布的還有歐元區 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，報 51.7，符合市場預期。儘管工業產出和企業產出預期皆強勁增長，但有跡象顯示訂單需求已趨緩，導致企業在投資和人力召募方面仍較保守。

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