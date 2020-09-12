緩解「蘋果稅」抨擊！蘋果允許微軟Google串流遊戲在App Store上架

蘋果 (AAPL-US) 週五 (11 日) 趕在月底 iOS 14 作業系統上線前，宣布放寬 App Store 的收費政策指南，讓 Google Stadia 與 Microsoft xCloud 等遊戲串流營運商可在 App Store 上架，緩解近來企業針對蘋果抽成 30% 的抨擊。

App Store 指南讓蘋果員工可依此批准或拒絕應用程式更新，但近幾週，蘋果 App Store 遭控訴擁有過多 iPhone 軟體控制權，打壓市場競爭力，引來開發商嚴重批評。

而這次暢銷遊戲《要塞英雄》Fortnite 開發商 Epic Games 與蘋果的法律抗爭，更激起許多企業的共鳴。Epic 因在自家遊戲 Fortnite 中加入內建付費機制，試圖躲避 App Store 的支付抽成，導致蘋果以違反 App Store 政策為由將其下架。

微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US) 和 Google(GOOGL-US) 等對手近來表示，礙於蘋果的政策限制，他們的遊戲應用程式無法在 iPhone 和 iPad 上使用。例如：微軟的 xCloud 遊戲串流服務就不能在 iOS 上使用，iPhone 上能玩的臉書遊戲 App 也相當有限。

如今蘋果宣布允許 Google 的 Stadia 和微軟 xCloud 等遊戲串流服務平台使用 App Store，先決條件是，用戶必須直接從 App Store 下載相關程式，而不是透過整合式 (all-in-one)App 下載。

蘋果的規定意味著，如果一家串流遊戲平台擁有 100 款遊戲，那每款遊戲都需要連結到個別的 App Store 產品頁面。個別遊戲下載之後也必須有基本運作功能，並使用蘋果的支付處理系統。

App Store 長期對第三方應用程式收成 30%，這已成為蘋果營收的重要來源。

App Store 另一個新規定是，一對一、虛擬的面對面課程，如健身訓練等，可以繞過蘋果支付抽成政策，但如果是一名教師對多人的課程，仍需要在蘋果 App 內部付費。

