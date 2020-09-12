與Sony競爭升溫！微軟雲端遊戲服務下週二開跑

路透社報導，微軟 (MSFT-US) 宣布將於下週二 (15 日) 開放旗下雲端遊戲串流訂閱服務「Xbox Game Pass Ultimate 」，主打新用戶首月價格 1 美元，以吸引休閒遊戲類玩家，這可能會讓微軟與 Sony 的競爭進一步升溫。

Xbox Game Pass Ultimate 的會員玩家每月只需​​14.99 美元，就能透過雲端在 Xbox 遊戲機、Android 裝置和 PC 上盡情體驗 Xbox Game Pass 提供的超過 150 款遊戲。

玩家甚至不用購買 Xbox 就可玩遊戲，只需購買 Android 裝置或支援的遊戲搖桿即可。

Xbox Game Pass Ultimate 將在 22 個國家推出，顯示出微軟進攻雲端遊戲產業的野心，這將省去大量硬體耗材，同時也更加需要強勁的連網速度。

微軟雲端遊戲主管 Kareem Choudhry 表示，這種雲端遊戲串流服務，需要更多網路頻寬，「我們盡量與全球的 ISP(網路供應商) 合作，以確保玩家與資料中心 Azure 的連接。」

Xbox Game Pass 服務目前擁有超過 1000 萬名會員。

根據遊戲分析公司 Newzoo 的分析師 Guilherme Fernandes 的預估，到 2023 年，整個雲端遊戲營收將從今年的近 6 億美元增長到 48 億美元。

微軟和 Sony 即將在年底前推出新一代遊戲機。微軟本週宣布，其全新一代遊戲主機 Xbox Series S 和 Xbox Series X 定於 11 月 10 日正式發售，標準版 Xbox Series X 價格為 499 美元；平價版 Xbox Series S 價格為 299 美元。