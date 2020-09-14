房市調控再起 中國8月份70大中城市房價回歸平穩

周一 (14 日) 中國統計局公布 8 月份中國 70 個大中城市中有 59 個城市新屋價格比前一個月上漲。各線城市新屋價格月增幅度略微擴大，二線城市中古屋價格月增幅度下滑。一線城市新屋和中古屋價格年增率有所擴大，二三線城市年增率則下滑或保持不變。

月度變化

以月增率來看，惠州以上漲 1.9% 居冠。而中國 4 大一線城市北京、上海、廣州、深圳則分別漲 0.6%、0.6%、0.9% 及 0.5%。4 大一線城市整體新屋銷售價格月增 0.6%，漲幅比前一個月擴大 0.1 個百分點。中古屋銷售價格月增 1%，漲幅比前一個月擴大 0.3 個百分點。

31 個二線城市新屋銷售價格月增 0.6%，漲幅比前一個月擴大 0.1 個百分點；中古屋銷售價格月增 0.4%，漲幅比上一個月下滑 0.1 個百分點。

35 個三線城市新屋銷售價格月增 1%，漲幅比前一個月擴大 0.2 個百分點；中古屋銷售價格月增 0.6%，漲幅比上一個月上漲 0.1 個百分點。

年度變化

以年率來看，銀川新屋價格以年增 17.6% 居冠。此外，一線城市新屋和中古屋銷售價格分別年增 3.9% 和 6.9%，漲幅比前一個月擴大 0.3 和 1.2 個百分點。

二線城市新屋銷售價格年增 5%，漲幅比前一個月下滑 0.1 個百分點；中古屋銷售價格年增 2%，漲幅與前一個月相同。二線城市新屋和中古屋銷售價格年增率已連續 16 個月保持相同或下滑。

三線城市新屋和中古屋銷售價格年增率分別為 4.5% 及 1.8%，漲幅均與前一個月相同，同時漲幅也連續 17 個月維持相同或下滑。

58 安居客房產研究院認為，從 7 月開始中國各地方政府不斷緊縮房市政策，8 月份房市持續調整，包括杭州、東莞、寧波、深圳、南京等多數城市都已推出調控措施。現階段政府明顯釋出調控緊縮訊號。從 8 月房價來看，房市熱度已有所下降。

