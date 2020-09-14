【安聯投信】高價科技股承壓 美股資金態度觀望

上周美國主要科技股持續面臨獲利了結壓力，新一輪刺激方案未過關，美股承壓。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括全球新興市場、亞洲不含日本、拉美及歐洲等地區股市多迎來資金流入，美股資金則呈淨流出狀態，但較前一周已較為收斂。

安聯投信表示，美國國會對於共和黨新版刺激法案無法達成共識，加上傳出可能對中芯制裁新聞影響市場情緒，美國指標科技股上周面臨上行壓力，周間雖一度有回彈表現，但整周仍呈震盪走勢，影響美股主要指數持續近來呈現高檔震盪格局，四大指數過去一周皆墨。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，在從今年 3 月下旬波段低點回升約 50-70% 不等、並陸續繳出創高紀錄後，美股主要指數近來漲勢趨緩，轉為高檔震盪整理格局。細看此次拉回產業分布，可發現最主要是集中在過去一段時間領漲各大指數的指標科技股，接下來跌幅較居次的則包括了電信、非必須消費族群等，其餘產業跌幅明顯較為緩和，基礎建設族群更是相對有撐。

謝佳伶表示，從投資風格來看，成長股近來跌幅明顯大於價值股，加上上述針對產業相關分析，可合理推測近來的拉回主要是市場對科技股與成長股先前過快過大的漲幅進行獲利了結的調整，價值股等其他產業其實受到的影響相對輕微，並非整體性的影響。

此外，謝佳伶指出，雖然相對於過去數月以來的明顯漲幅，美股近日進入整理盤勢，但從基本面因素如企業獲利來看，近期市場仍持續上修美股企業於第三季的獲利，且獲利至 2021 年將反轉為正的趨勢與方向也維持不變，加上持續改善的其他基本面因素如非農就業、採購經理人指數（PMI）等，以及聯準會持續寬鬆政策帶來的充沛資金，對美股後市也有望提供一定支稱。

在此前提下，謝佳伶建議投資人此時仍可持續關注基本面、政策、企業體質等於全球市場相對穩健及強勢的美國資產，並建議可以平衡式產品為核心布局，納入往往可在休息調整後持續創高的美股、具有優於公債票息的美國企業高收益債等多重資產作為長期持有標的，既可藉由金流收益在股市拉回時穩定資產，也可在市場信心恢復時藉由股票參與成長，把握住各式收益與成長的機會。

在台股方面，針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到美國可能祭出新一波貿易制裁消息影響，以及市場擔心是否有更多潛在禁令對科技產業帶來的衝擊，加上科技股近來評價偏高，多數科技股近來面臨漲多壓力、波動加劇，連帶影響指數延續近期高檔震盪格局。

廖哲宏指出，雖指數近來震盪未有明顯突破，但觀察市場資金仍然充足，加上科技持續進步發展趨勢不變，短期震盪主要為類股輪動、資金健康調整。在投資操作上，短期建議可布局部分低基期概念族群，中長線則應持續聚焦如 5G、WiFi 6、Mini-LED、車用電子以及 AIoT 等中長期成長趨勢，參與長線成長。

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