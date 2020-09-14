科技股領漲 投信基金規模連3月刷新單月新高

全球科技股領漲下，8 月國內投信基金規模達 4 兆 4406 億元，已連 3 個月刷新單月新高，儘管近期科技類股漲多回檔，法人認為，從利率水準、經濟數據、科技創新與熊市指標等面向觀察，股市泡沫風險不高，短期拉回以漲多合理修正看待，有助於延續長期牛市行情。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年 8 月底為止，投信整體基金規模為 4 兆 4406 億元再度改寫新高，已連續 3 個月刷新單月新高。與 7 月相較，金額增加 218 億元，增幅 0.49%；累計今年 1~8 月，規模增加 4360 億元、增幅 10.89%。

若按類型區分，跨國股票型基金、高收益債券基金與國內貨幣市場型基金規模增長最多，各增加 137、84 與 67 億元；至於規模減少最多的是跨國指數股票型基金、國內指數股票型基金，各減少 153、106 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，8 月在科技類股領漲下，MSCI 世界指數累計上漲 6.53%，為 1986 年以來最佳 8 月表現，並帶動投信基金規模水漲船高，又以主動式操作的跨國股票型基金、風險屬性較高的高收益債券基金，規模增加最多。

進入 9 月，儘管面臨高檔獲利了結賣壓，股市出現漲多拉回現象，葉菀婷認為，有三大理由，對於後市不悲觀。一是利率水準過低，相較於科技泡沫前夕，美國聯準基金利率約 6.5%，現在已趨近於零，連保守型資產都無利可圖，勢必提高風險承受度，轉向股、債等資產，尋求更好的回報。

二是從各國 PMI、失業率等經濟數據顯示，景氣最壞情況已過，製造、就業、消費、房市正逐步好轉；同時，AI 人工智慧、物聯網等新技術、新應用不斷創新，為經濟提供中長期向上的動能。三是根據高盛編撰的熊市指標顯示，目前落在 44%，距離步入熊市的 70% 門檻尚遠。

葉菀婷強調，近期股市修正，有助於修正過熱的技術指標，避免發生泡沫化危機，並延續股市長期牛市行情，建議投資人採取定期定額，搭配逢回加碼策略因應布局。