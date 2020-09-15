人民幣升破6.8大關 創逾16個月新高

周二 (15 日) 離岸人民幣凌晨收盤報 1 美元兌 6.8084 人民幣，突破 6.81 大關，較前一日升值 247 點。緊接著早盤開盤後人民幣不減升值走勢，一口氣貫破 6.8、6.79 兩道關卡，最高曾到 1 美元兌 6.7837 人民幣，升值 223 基點。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

中國外匯管理局今日公布人民幣中間價為 1 美元兌 6.8222 人民幣，升值 139 點，似乎未完全反映離岸人民幣強升之勢，是否有意放慢人民幣升值腳步值得持續關注。

截至上午 9:30 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.7916 人民幣，升值 144 基點，升幅 0.21%。

分析師指出從美國科技股引發的短暫殺盤後，隨著美國科技股的反彈，目前市場情緒又漸漸回穩。美元再度趨貶，這使得投資人又有重新追逐風險的意味。

美國當地時間 9 月 15 日至 16 日，聯準會將舉行利率會議。外資預期聯準會將釋出維持長期低利率政策以支撐經濟的訊號，而美元在較長期間內重回升值趨勢的機會不高，除非全球又再度面臨不可測的黑天鵝事件。

美國銀行認為市場正在關注聯準會資產負債表及其前瞻指引的變化，特別是對通膨政策的調整。聯準會有機會更關注平均通膨率，這意味著即便某一段時間美國通膨率超過 2%，聯準會也可能不會升息。

有專家指出聯準會在未來較長時間內保持超寬鬆貨幣政策幾乎已是市場共識，弱勢美元越來越明顯，這對於新興市場而言這個利多，因資金外流壓力減輕。

