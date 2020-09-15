SEMI將成立創業平台 促進成熟與新創事業合作

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (15) 日宣布，為促成高科技企業和新創合作，將成立「高科技創新創業平台」，透過促成成熟企業與新創事業互補合作，協助新創鏈結產業，取得募資、商機及技術合作等機會。

SEMI 也將在 SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展期間，舉辦半導體新創技術發表會與系列論壇。

SEMI 也預計，此次活動將集結國內外半導體大廠的企業創投 (CVC)，與新創對接。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，1980、90 年代，台灣半導體產業新創事業蓬勃發展，在國發基金及民間創投的全力支持下，孕育出台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 等世界級企業。

SEMI 為延續半導體產業成長動能，建構高科技創新創業平台，希望協助成熟企業利用新創投資、併購及私募股權基金等工具獲取外部創新、擴大競爭優勢，並扶植新創企業，加速接軌國際市場。

SEMI 高科技創新創業平台定期聚集國內外高科技企業領導人、企業創投、傳統創投、新興科技及財顧專家等成員，彼此交流投資經驗、產業趨勢及外部創新工具等議題，並透過促成成熟企業與新創事業互補合作，協助新創鏈結產業，取得募資、商機及技術合作等機會。

SEMI 預計攜手台灣科技新創基地 (TTA) 舉辦「半導體新創媒合會」，集結 13 家來自半導體材料、設備、設計及應用等領域的新創團隊參與新創 Pitch，期望促進潛在投資及合作機會，讓年輕創業者從創業過程的挑戰中，找到潛在資源與機會。

SEMI 也攜手台杉投資，舉辦高科技企業新創投資論壇，邀請到「創業之神」矽谷知名創業創投家陳五福，以及信驊 (5274-TW) 董事長林鴻明和群聯 (8299-TW) 董事長潘健成等分享創業心得，並集結應材、ARM、聯電 (2303-TW)、漢民科技及聯發科等國內外半導體企業創投，探討企業如何透過新創投資及合作，創造未來成長動能。

SEMI 認為，當前科技創新瞬息萬變，企業內部研發的腳步愈來愈難趕上各種破壞性創新及典範轉移的速度，因此在內部創新之外，善用外部創新亦為企業追求永續成長的必要途徑。