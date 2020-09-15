調查：僅5成企業發秋節獎金 平均1460元「疫」外縮水5%

中秋連假即將到來，秋節獎金也是年終的領先指標，根據求職網站調查，今年受疫情影響，僅 55.5% 的企業透露會發放中秋獎金，比例創下新低，平均發放獎金落在 1460 元，較去年縮水 5.4%，顯示景氣趨於保守，許多企業在預算上進行調整。

yes123 求職網今 (15) 日公布企業秋節禮金調查，對於今年三節獎金，有 65.3% 的企業表示，總金額算是持平；僅 9.4% 增加獎金預算；但也有 25.3% 企業透露，比起去年其實是減少的。

調查顯示，有 55.5% 的企業透露，今年會發放中秋獎金，其中又分成 36.2% 會發放中秋獎金，但不會發放中秋禮品；19.3% 會發放獎金和禮品。同時代表其餘的 44.5%，並不會發給員工秋節獎金。

今年受到新冠肺炎疫情干擾，企業也刪減公務往來的客戶、協力廠商或是官方與民間團體的送禮預算，調查發現，有 58.8% 的企業指出，今年會對外致贈中秋節禮品，比例低於去年的 66.6%；至於預算部分，平均每份禮物單價為 1079 元，也低於去年的 1138 元，減幅為 5.2%。

儘管秋節獎金縮水，但有高達八成的上班族透露，今年有慶祝中秋節計畫，根據調查顯示，在開銷上，上班族平均預算為 6870 元，若以全體受僱就業者 912.8 萬人換算，預估光靠上班族所帶動的中秋商機，就上看 503 億元。