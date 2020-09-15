台灣前八月新車掛牌年增3.3% 逾5成為進口車

經濟部統計處今 (15) 日公布最新統計資料指出，近年進口車以價格戰持續搶攻國內車市，帶動新車掛牌數保持成長，統計今年前 8 月新車掛牌數達 28.9 萬輛，年增 3.3%，其中，進口汽車掛牌車比率也持續提升，前 8 月掛牌數達 14.5 萬輛，年增 8.3%，占比突破五成。

統計處表示，國內車市主要以國產、進口汽車為主，前 8 月比率分別達 49.9%、50.1%，其中，今年成長主要來自進口汽車市占提升，國產汽車則呈現衰退，前 8 月掛牌數達 14.3 萬輛，年減 1.3%。

觀察去年台灣汽車產值，統計處表示，台灣汽車業以內需市場為主，直接外銷比例不到 1 成，去年受惠外銷市場回溫，產值終結連四年負成長達 1674 億元，年增 0.2%，以汽車產量來看，去年台灣汽車生產量達 25.5 萬輛，年減 1.3%。

統計處進一步分析去年汽車零件業、零組件業產值，雖然台灣汽車零件具備少量多樣、彈性製造優勢，但受國內汽車產量下滑、國際大廠庫存去化趨緩影響，去年汽車零件業產值達 1861 億元、年減 3.2%，以外銷為主的汽車零組件業，產值則達 2148 億元。