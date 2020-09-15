工具機國家隊助攻 國產口罩雙鋼印壓花輪1周火速完工

第一批印上 Made in Taiwan 及 MD 鋼印的醫用平面口罩，已經在桃園的善存科技開始生產，經濟部今 (15) 日表示，這要歸功於工具機國家隊的協助，將原先需要 2-3 個月的壓花輪製作，縮短至 1 周完工。

為了杜絕偽標事件，加強國產口罩的辨識度，經濟部表示，17 日起，所生產的國產醫用平面口罩，要標示 Made in Taiwan 及 MD (醫材)，新規定發布後，很多環節都要動起來，其中，包括鋼印機器壓花輪的製作。

經濟部指出，要在最短時間內，幫國內所有口罩產線增添防偽鋼印，因此，再次出動工具機國家隊，雖然 92 台口罩機已有原始設計圖，但其他原有及新增的口罩產線，都要分別出動人員，實際做量測，再根據量測數據，設計相應的壓花輪，加上防偽加工技術及特殊刀具的訂製，耗費的人力、物力相當大。

經濟部強調，這項改造工程除了政府、公會與法人的投入，還要感謝台灣工具機產業精密的製造功力，讓原本需要 2 至 3 個月的工作時程，現在只要 1 周就完成。

工具機國家隊包括工具機暨零組件公會 (TMBA)、哈伯、巨倫機械、盈錫、普森精密、羅翌、泓鉅、六鑫、龍澤 (偉駿模具)、余達 / 允坦、凱柏 / 泓鼎、程泰 (1583-TW)、亞崴 (1530-TW)、永進機械、達佛羅、金耀、先鎰、健椿工業 (4561-TW)、七駿、長宏及權和。

經濟部表示，將盡快全面生產雙鋼印口罩，不過，12 月 17 日前，實名制口罩如果沒有雙鋼印，這些都是原有的存貨，請大家領到口罩時不必太擔心。