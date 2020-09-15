美總經數據優預期 風險資產多頭回神 亞高收債翻紅

美國 8 月經濟數據表現優於預期，激勵全球風險性資產強漲，其中亞洲高收益債因存續期短，加上全球低利率挹注豐沛資金動能，在技術面支撐下，帶動亞高收表現亮眼。

富達投信指出，總經數據亮眼，加上疫苗研發持續有新進展，帶動全球風險資產表現強勁，加上亞高收整體存續期間較短，公債殖利率上揚對於收益表現影響相對較低，帶動亞洲高收益 (美元) 債市場。

富達投信表示，從目前已經公布的企業財報來看，超過一半亞洲企業公布上半年財報，營收與獲利率受疫情影響較去年下滑，整體財務槓桿略增，但幅度不大。

觀察整體亞洲市場來看，獲利年增率仍維持正成長，槓桿率除印尼外皆略微上升，我們預料中國內地企業表現較佳；產業方面，獲利年增率以房地產、科技與公用事業表現較佳且槓桿率皆維持下降趨勢，體質略為改善，預期下半年房地產銷售將持續增長，整體財報表現將優於上半年。

富達投信指出，目前看來疫情對經濟衝擊有降低趨勢，聯準會態度傾向維持長時間低利率政策，資金效用將持續發酵，搭配財政政策刺激經濟，整體總經環境持續有利高收益債及新興市場債等收益型資產。

滙豐亞洲高收益債券基金經理人梅立中表示，考慮新冠疫情對市場的影響，信貸在不同行業和不同區域之間會有更大的分散性，而挑選策略將是業績表現的關鍵，主因是並非每一家公司在信貸傳導到實體經濟時都能享受到央行提供的流動性支持。

滙豐中華投信指出，儘管違約的趨勢可能會加快，特別是在中國市場，因為中國當局正在將重點轉移到收緊和清理不良信貸，但在強力寬鬆政策下，研判應不會轉變成系統性的違約情況。

滙豐中華投信指出，信貸選擇在維持未來資產的整體表現方面將變得比以往更加重要，意味著每個關鍵行業、國家以及資產類別的積極配置策略將成為重中之重。