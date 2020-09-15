投資工具需要與時俱進 債券投資邁入2.0

台灣已邁向老年化社會，投資人對收益型金融商品的需求強勁，固定收益商品如債券基金投資，已成為重要投資工具。景順投信指出，投資債券最擔心誤踩地雷企業的禁區，一旦踩雷，賺的息收恐不夠抵本金的虧損，因此挑選優質企業正是債券基金經理人功力之所在。

傳統的債券基金投資新手，選擇基金多半看配息率高低，接著才看績效，但身處動盪投資環境，投資人應追求高品質更重於高息，因此投資老手就會側重債券基金中長期表現是否能實現一致、穩定的投資成果。

想要在茫茫大海中尋寶並不容易，打造一檔值得投資人長期持有、表現穩健的債券基金，每家基金投資團隊都有一套繁複嚴謹的研究評估模式，景順投信表示，傳統上，經理人會先研判整體經濟環境及預測利率走勢，決定投資情境後，再來篩選出可以創造超額報酬的債券，最後則是選擇進出市場時間點，這是常見的選債 1.0 版。

景順環球高評級企業債券基金的投資管理已升級到 2.0 版，不僅限於傳統選債方式，選債策略再升級，與眾不同之處就在採取「主題式投資」，經理人必須開啟全球雷達偵測，也就是在洞察國際局勢及未來發展後，定出關鍵投資主題，再從中挑選符合的公司債券。

此外，對於篩選出的債券，經理人看到相對投資機會出現時，便會勇於承擔主動投資部位，同時也會採取避險策略有效率管理風險，更加增進投資組合管理效率。

景順環球高評級企業債券基金經理人 Lyndon Man 表示，高評級企業債券不以高利率為訴求，但企業債券能夠獲得市場青睞，主要是這些債券有其投資主題、也具有故事性，投資團隊的專長就是要在全球發掘最佳投資機會，相當適合不論市場多、空，都需要資產配置的投資人以及高收益債或新興市場債持有部位較高的投資人，可作為分散風險的好選擇。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。基金配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。Inv20-0302