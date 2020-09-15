〈台股盤後〉睽違3周首見收12800點之上 驚驚漲盤堅格局成形

在台幣持續飆升的帶動下，台股今 (15) 日持續偏強整理，終場收在 12845.65 點，上漲 57.83 點，成交值略放大至 1857.27 億元，睽違 3 周再度收在 12800 點關卡、並站穩所有短期均線之上，盤面上不少個股接棒拱多頭人氣，法人指出，儘管拉高就會見到洗獲利的籌碼倒出，不過，台股維持驚驚漲，震盪趨堅的格局成形。

從權值股來看，以聯電大漲近 6% 最強勢，法人說明，由於聯電製程結構與中芯國際最相近，未來中芯客戶轉單，對聯電獲利最有利。權值股還有和泰車、正新上漲 2% 上下，高價股的台積電和緯穎也維持上漲 1% 之上，大立光和聯發科則守穩平盤，多方維持一定熱度。

若從細族群來看，以砷化鎵廠商最整齊，宏捷科續漲逾半根停板，全新漲逾 2%，穩懋和 IET-KY 穩在盤上。PCB 族群買盤相當熱絡，景碩終場漲超過 5%，南電漲 3%，欣興一度漲逾 3.5% 終場收漲近 0.4%。

生技族群表現也不俗，杏國漲停，寶齡富錦、合一和易威漲半根停板，杏輝、松瑞藥漲 4% 左右，保瑞、中化生、永日和神隆漲逾 2%，藥華藥、南光、健亞和智擎漲逾 1.5%。

另外，有不少個股各自輪動維持人氣，旺玖、松翰、臺龍、同致、大東和光耀等漲停，愛山林、華夏漲逾 7%，亞矽、永崴投控、中天、台達化、欣銓、順德、東訊、茂迪、信音和晶碩等均漲超過半根停板。

國泰證期研究部指出，蘋果秋季發表會將在台灣時間 9 月 16 日凌晨 1 點展開，對相關族群後續股價影響值得觀察，而華為禁令上路，個股能否利空出盡也是近期觀察的重點，若二者均偏向正向，電子股有機會帶領大盤再創新高。

元大投顧則認為，市場資金充沛，加上下周台北將舉行國際半導體展覽，電子類股角色舉足輕重，而 10 月起，新一季財報即將登場，市場將逐步回歸基本面選股，可留意上市櫃公司第三季前 2 個月營收的達成率。