電子返主流 台股站上12800點 三大法人土洋對作買超56億元

台股今 (15) 日開低走高，由晶圓雙雄扮演撐盤要角，電子族群重獲資金青睞，但部分傳產及金融表現偏弱勢，終場指數上漲 57 點，收在 12845 點，成交值仍無法回升到 2000 億元之上，三大法人呈現土洋對作，合計買超 56.08 億元。

觀察籌碼面，外資買超 59.02 億元，呈現連 4 買；投信持續賣超 2.03 億元；自營商轉為賣超 0.91 億元，三大法人合計買超 56.08 億元。

台積電開盤小跌，受到蘋果秋季新品發表會即將登場帶動，股價翻紅上漲 0.9%，收在 445 元；聯電獲外資調高目標價，股價強勢漲逾半根停板，高點來到 25.8 元，成交量也爆出逾 37 萬張。

觀察其他權值股表現，聯發科股價持續回升，終場小漲 0.3%，收 611 元；股王大立光收平盤 3655 元；鴻海則下跌 0.3%，收 79.1 元；台達電、台化、台泥、瑞昱、國巨等均震盪走跌。

市場傳出，蘋果本次發表會將聚焦新平板及智慧手表，帶動 ABF 載板廠景碩大漲逾半根停板，南電、定穎、台郡、華通漲勢也都相當強勁，其他蘋概股如宏捷科、TPK-KY、全新、致伸等，同樣人氣爆棚。

法人資金除了轉進電子股外，中小型股也獲得青睞，新藥股杏國亮燈漲停，中天、合一強漲逾半根停板，不過，挾新冠新藥題材的生華科，11 日股價衝破 300 元後即回檔，今日打入跌停。