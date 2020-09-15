外資連四買緩和內資獲利結帳壓力 多方上攻氣氛轉強

台股今 (15) 日終場收在 12845.65 點，上漲 57.83 點，睽違 3 周收盤再度站上 12800 點關卡，並收復所有短期均線，三大法人合計在集中市場買超 56.08 億元，但持續呈土洋對作，買盤主要來自外資買超 59.02 億元。

三大法人今日合計買超 56.08 億元，其中，外資買超 59.03 億元，為連 4 買，投信賣超 2.04 億元，為連 3 賣，自營商再次轉為賣超 0.92 億元，反映內資當前追價意願不高。

觀察外資買超前 10 大標的，依序為群創達 5.3 萬張，元大台灣 50 反 1 達 4.2 萬張，聯電 3.5 萬張，宏碁 2.7 萬張，元大滬深 300 正 2 近 2 萬張，友達近 1.6 萬張，群益證、華航超過 8000 張，國產近 8000 張，華邦電 6000 張。

外資賣超前 10 大標的則有彩晶超過 1.6 萬張，長榮 1.2 萬張，金像電和緯創超過 6000 張，華夏逾 5000 張，新光金、矽統和晶技在 4000 張上下，兆豐金和統一超過 3600 張。

投信方面，買超前 10 大標的有聯電近 1.4 萬張，友達 2400 餘張，松翰 1700 張，景碩 1400 張，晶技 800 餘張，中興電和世紀鋼近 800 張，明基材近 750 張，金像電 600 餘張，而群創也有 500 餘張買盤。

投信賣超前 10 大標的有長榮 6700 張，台泥近 3000 張，亞泥 1600 張，萬海 1300 張，永冠 - KY 1000 餘張，遠東新、國產、帆宣和兆豐金均超過 900 張，百和逾 700 張。

法人指出，在台幣狂飆的帶動下，目前大盤已漫延突破整理區間的氣氛，不過，市場觀望華為禁令的後座力以及蘋果新品發表會，再加上內資持續季底結帳，攻擊量能不足，暫未能回到 2000 億元之上水準。

若接下來量能未能再有效放大，恐怕要再次挑戰 13000 點大關有難度，所幸，目前大盤下方具短中期均線支撐，只要美股未大幅回檔，台股看回的風險不高。

法人也表示，由於類股輪動消長明顯，短線可留意基本面強勢族群，例如遠距受惠股、風力發電、鋼鐵、紡織和航運等。