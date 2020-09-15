〈元山展望〉高階IT網通+家電新品亮相 動能可延續至明年

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 旗下產品線多元，其中，高階 IT 網通及家電相關新品下半年將陸續上市，動能可望持續至明年，挹注營運增長。

元山旗下共有五大事業體，汽車電子占 28%、高階 IT 與網通占 37%、生活家電占 14%、家電策略品牌占 10% 及其他工業占 11%，其中，高階 IT 與網通受惠宅經濟效應，電競、5G 雲端數據資料中心及伺服器等散熱需求增加，前 8 月營收年增 22%，成長幅度最顯著。

總經理劉賢文表示，針對 IT 網通產品開發出靜音風扇，應用領域範圍廣，包括電競、家電等，目前訂單能見度看至明年，不過今年受惠宅經濟效應，墊高基期，明年成長幅度有限。

家電產品部分，特助陳冠宏表示，旗下包括風扇、除濕機、空氣清淨機、飲水相關產品、廚房家電等，其中，替日本客戶代工的立扇，因技術轉移，產品品質受影響，未量產上市，影響今年業績，目前爭取明年重新生產。

與其他日系客戶開發出創新型家電，預計年底發表、明年量產出貨，其他產品線也將推出新品上市，劉賢文指出，由於家電市場將進入產業淡季，並將推一系列促銷活動，後市仍不看淡。