林伯豐證實台美經濟對話將登場 台企做得到短鏈供應

外傳美國國務院次卿凱斯克拉奇 (Keith Krach) 將於 17 日至 19 日率團訪台，主持台美經濟暨商業對話。工商協進會理事長林伯豐今 (15) 日透露，台美對話確定登場，已接獲 AIT 邀請參加活動，並指出，全球供應鏈將轉換為短鏈，有信心台灣企業做得到。

蔡政府於 8 月底宣布，將開放瘦肉精美豬、30 月齡以上美牛進口；本月初，美國國務院亞太助卿史達偉隨即宣布，啟動台美經濟暨商業對話，將全面探討兩國經濟關係，尤其是在半導體供應鏈、醫療及能源等領域。

外傳次卿克拉奇將親自率團訪台，主持台美經濟對話，但外交部今天在例行記者會上仍無法證實，北美司長徐佑典指出，基於台美交往準則，在真正定案成熟之前，沒辦法透露相關細節。

不過，林伯豐表示，台美高階對話確定要登場，已獲美國在台協會 (AIT) 邀請參加相關活動，主辦方並未說明主題，要去了才知道，但應該是對中國及美國貿易戰的說明或要求。

對於會中可能談及供應鏈重組議題，林伯豐指出，全球供應鏈轉換成短鏈供應是必然現象，台灣企業比較靈活，應該會做得到，但以後產業如何變化發展，只能被動配合市場，同時希望政府的政策能協助。