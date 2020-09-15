〈夏普108周年〉創新科技展瞄準疫後商機 5G、AIoT將奠定未來百年基礎

鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普今年邁入 108 周年，今 (15) 日也首度公開台灣新聯合辦公室，展望後疫情時代商機，同步舉辦創新科技展，夏普會長戴正吳表示，夏普將以 8K+5G、AIoT 做為下一個百年發展主軸，朝向解決方案公司邁進。

戴正吳表示，夏普近年轉型有三大歷程包含原創 (Be Original)、轉型 (Transformation) 以及實踐 (Realization)，雖然今年有疫情衝擊，但看好轉型效益明年逐步發酵。

戴正吳進一步指出，未來發展重點包含健康醫療、工業學習、雲端等，夏普也持續發展 5G、8K、AI、IoT、機器人、雲端等，並舉例進軍 COCORO Life 可購樂電商平台成效相當不錯，光日本市場，每月業績就達 12-13 億日圓，獲利率逾 10%，日前收購美華泰，也計畫進一步拓展線上平台。

台灣夏普總經理張凱傑也表示，夏普近年持續以居家影視、生活家電、智慧型手機、商用設備為基礎，往 8K+5G、AIoT 發展，並鎖定八大事業領域解決方案布局，其中，夏普自主研發的自動除菌離子 (Plasmacluster) 技術，去年相關產品銷售累積突破 8000 萬台，今年目標是全球銷售突破 1 億台大關。