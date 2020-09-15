瑞磁開發新冠+流感病毒檢測試劑 遞件申請美緊急使用授權

瑞磁生技 (ABC-KY)(6598-TW) 旗下開發的 COVID-19 分子檢測試劑搭配自動化檢測儀器 MDx 3000，將擴增流感病毒試劑，將向美國 FDA 申請緊急使用授權，搶攻年底流感高峰潮。

瑞磁開發的全自動檢測儀器 MDx 3000，可同時檢測 6 項病原，包括新冠病毒、3 種 A 型流感病毒、B 型流感病毒及呼吸道合胞病毒 (RSV)，近期更開發出可檢測流感病毒的試劑。

據統計，全球每年有 5-10% 成年人、20-30% 兒童感染流感，又以老年人、幼兒、免疫力低與患有慢性疾病者，較容易感染，其中，每年約有 300-500 萬人為重症患者，29-65 萬人死於流感。

瑞磁表示，隨著流感季節即將到來，流感症狀包括發燒、咳嗽、頭痛、疲勞、肌肉疼痛、喉嚨痛及流鼻涕等，與新冠肺炎的症相似，難以從外觀判斷，因此，未來醫療院所可透過旗下產品，診斷出流感與新冠病毒，且減少檢測時間與成本。

瑞磁開發的新冠肺炎分子檢測試劑，受惠疫情加上已取得美國 FDA 緊急使用授權，訂單能見度大幅提升，已可看到明年初，目前更積極生產 50 萬人份，並與供應商協調先備妥 40 萬人份，法人看好，瑞磁第 4 季可望單季轉盈，目標將提前達陣。