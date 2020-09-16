〈能源盤後〉颶風將至、美中數據報喜 油價漲逾2% Brent重返40美元

國際油價出現近一周以來明顯漲勢，WTI、Brent 周二 (15 日) 皆漲逾 2%，反映墨西哥灣油商擱置生產以因應即將到來的 Sally 颶風，以及美、中經濟數據利多。

Sally 颶風即將登陸墨西哥灣，美國離岸原油和天然氣超過四分之一已經暫緩生產作業，主要出口港也關閉。

美國石油協會 (API) 周二公布，截至 11 日為止一周，美國原油庫存大減 950 萬桶，分析師原本預估會增加 130 萬桶。

美國 8 月工業生產擴張幅度大於市場預期，9 月紐約州製造業景氣以 2018 年迄今第二快速度擴張，此外，中國 8 月零售銷售今年來首度成長。

Again Capital LLC 合夥人 John Kilduff 說，雖然 IEA 報告顯示的原油需求前景令人沮喪，但製造業的正面消息有助提振信心，「除了交通運輸 (需求)，也需要工業需求回溫，由工廠帶動消費增加。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.02 美元或 2.7%，收每桶 38.28 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 92 美分或 2.3%，收每桶 40.53 美元。

美國能源資訊局 (EIA) 預料周三公布上周原油庫存連兩個禮拜增加，代表 WTI 周二的反彈或許只是曇花一現。

原油需求前景依然疲軟，國際能源署 (IEA) 周二發布月報，將 2020 年全球需求展望下修 20 萬桶，至每日 9170 萬桶，表示經濟復甦步調令人憂心。IEA 在月報中說：「我們預期原油需求在 2020 下半年大幅減緩」

IEA 的看法和主要油商以及石油輸出國組織 (OPEC) 相呼應。OPEC 周一下修 2020 年石油需求展望至每日 9020 萬桶，降幅從原先預估的 906 萬桶擴大到 946 萬桶；英國石油 (BP) 同日表示，原油需求可能已在 2019 年觸頂，未來十年將展開漫長的下滑。

OPEC 及盟國組成的 OPEC + 預定周四舉行會議，但預料不會提及進一步減產，而是把焦點放在減產協議的執行進度。

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