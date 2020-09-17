〈能源盤後〉美原油供應量意外大減 加上颶風來襲 激勵WTI重返40美元

週三 (16 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油價格重返 40 美元以上，係因 EIA 數據顯示，上週美國原油庫存意外大減，同時 Sally 颶風導致墨西哥灣產量縮減的程度加劇。

EIA 週三公布，上週 (9/11 止) 美國原油庫存減少 440 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 180 萬桶，但週二 API 則公布上週原油大減 950 萬桶。

EIA 也公布，俄克拉荷馬州庫欣市的存儲中心當週原油庫存減少約 10 萬桶。然而，整體石油產量上週增加 90 萬桶，達 1090 萬桶。

IHS Markit 能源市場分析家 Marshall Steeves 表示，交易者納入了最新數據考量，該數據「反映了截至上週五的情況，現在又發生了颶風 Sally 導致停產的狀況，因此這是個快速變化的市場。」

「即使考慮到原油庫存下降的情形，目前 Sally 的影響可能更顯著，這就是價格上漲的原因。但這可能是短暫的，只要我們開始看到離岸產量快點恢復。」他說。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.88 美元或近 4.9%，收每桶 40.16 美元，為最前月契約 9 月 3 日以來最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.69 美元或近 4.2%，收每桶 42.22 美元。

二級風暴 Sally 颶風於週三凌晨襲擊了阿拉巴馬州沿海，雖然之後已降級至熱帶風暴，但仍在加州部分地區發生致命水災。根據內政部安全與環境執法局 (BSEE) 週三估計，Sally 颶風造成墨西哥灣關閉 27.48% 的原油產能，以及約莫 29.7% 的天然氣產能。

Steeves 表示，「這是自 2005 年以來颶風最活躍的一次，說不定快看到希臘名的颶風了。」每年大西洋產生的風暴會先以英文字母命名，當英文用盡後就改用希臘字母。

其他能源商品

EIA 週三數據也顯示，上週汽油供應量減少 40 萬桶、蒸餾油供應量增加 350 萬桶。

根據 S&P Global Platt 調查，分析師先前預期汽油供應量減少 700 萬桶、蒸餾油預計上升 50 萬桶。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 4.5%，收每加侖 1.1889 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上升近 1.6%，收每加侖 1.1163 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 4% ，收每百萬 Btu 2.267 美元，抹去週二漲逾 2% 的成績。

根據 S&P Global Platt 調查，分析師預期上週天然氣供應量增加 770 億立方英呎。EIA 週四將公布天然氣供應量報告。

其他消息

經濟合作與發展組織（OECD）週三預測，全球國內生產總值今年將萎縮 4.5%，明年上升 5%。OECD 今年 6 月時估計全球國內生產總值今年萎縮 6%，明年上升 5.2%。

OPEC 和 IEA 在每月報告中較前月調降了對 2020 年石油需求的預期。

OPEC+ 週四將召開會議討論現行的減產計畫，但預計不會有任何變動。