筆電客戶頻追單 聯陽證實投片逾倍增仍有缺口 控制晶片缺貨到年底

IC 設計廠聯陽 (3014-TW) 受惠筆電、Chromebook 需求帶動，傳出向晶圓廠擴大投片，公司證實，客戶近期急追單，晶片供不應求，在晶圓廠投片量已逾倍數增加，不過受限 8 吋晶圓產能供貨吃緊，晶片交期持續拉長，第四季晶片缺貨狀況沒有盡頭。

聯陽表示，原本認為，這波晶片缺貨情況僅會至 7 月底止舒緩，但全球疫情延燒，筆電強勁需求較預期還久，近期客戶仍持續追單，晶片缺貨情況確定到年底。

筆電需求暢旺已成市場共識，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 日前也指出，第三季每天照三餐向代工廠廣達追貨，就怕拿不到貨滿足客戶需求，訂單更已可看到明年。

這波筆電強勁需求，主要來自疫情催出遠距上班與教學商機，除了美國積極為學生添購機種外，需求也擴散到歐洲、日本與澳洲等地，日本政府更直接用政策要求，將原本規畫明年替全國中小學生配備一台 Chromebook 的計畫，提前到今年完成，催出這波強勁 Chromebook 需求潮。

聯陽與廣達長期具有合作關係，廣達今年受惠 Chromebook 出貨暢旺，筆電出貨繳出好成績，聯陽也同步受惠，今年市占將突破 5 成，成全球最大供應商，也是今年遠距教學下的最大贏家之一。

不只於此，宏碁日前攜手聯發科與廣達合作的 Chromebook 教育專案，其中的 HDMI 高速傳輸晶片也由聯陽提供。

聯陽在筆電 Type C 方面也有斬獲，去年底開始切入台灣筆電大廠，今年已開始發酵，陸續取代德儀 (TI) 等美系廠商，加上高速影音介面晶片隨著居家需求興起，部分產品也出現缺貨，皆提供下半年營運成長動能。

聯陽認為，居家辦公與遠距教學趨勢確立，筆電與 Chromebook 已成為剛性需求，筆電功能從原先的高度攜帶優勢，延伸至桌機多功能，另外還有電競與創作者需求成長，有助支撐筆電需求。