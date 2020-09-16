〈金管會開鍘新壽〉黃天牧：吳東進令人尊敬 但新壽投資總讓人不放心

金管會昨 (15) 日開鍘新光金 (2888-TW) 旗下新壽，並拔掉身家逾 300 億元的吳東進其董事長職務，出此重手引發外界關切金管會欲伸張的價值是什麼，主委黃天牧今天受訪時表示，吳東進經營事業有成，是令人尊敬的企業家，但是新壽的投資一直是金管會長期觀察的對象，因為每隔一陣子該公司就會有讓人不放心的投資發生，黃天牧說：「昨天的 (懲處) 決定是必須要做的決定，但我內心是很沉重的。」

新光金控董事長吳東進今 (2020) 年 6 月才正式卸下金控董事長職務，但他還有新光人壽董事長身分，但金管會昨天指出新壽成立的資產負債管理委員會（資負會），不僅未經董事會核定，且成員半數都由董事長吳東進指定，其權力凌駕於董事會，長期破壞公司內控結構。

保險局局長施瓊華更認定：「吳東進在職會妨害新光人壽確實辦理投資業務的檢討跟改善，實有必要在相當的期限內來停止其董事以及董事長的職務。」因此，一口氣拔掉吳東進還有 2 年 9 個月的任期，且遭停職期間公司不得支付吳東進報酬與福利。

對於金管會下此重手，黃天牧今天受訪時表示，這次對新壽的處份是根據 2019 年跟 2020 年初金融檢查發現的缺失，金管會做任何裁處都有一定制度，針對此案，包括處分尺度、證據論據是否足夠都經過多次討論，在昨天上午的業務會報做此案的討論，經過衡平考量新壽對嚴格的公司治理、內稽內控、法遵有嚴重的疏失，因此最後下的結論就是以保險局的提議做裁處，黃天牧說：「這是非常沉重的裁處。」

黃天牧進一步指出，保險業收納那麼多保戶的保費，保險資金來自社會大眾，做任何決策一定要念茲在茲，資金運用是獲利重要工具，但這是來自保戶的錢，具有公共性，資金運用過程，要獲利但也要注意安全性，使用資金的機制一定要有問責機制，但在此案的內稽內控中沒看到。

黃天牧表示，希望所有金融機構以此個案為戒，且從此案為什麼要做出這樣的處分，能對金融機構、社會大眾有教化作用，對社會大眾來說，如何判斷金融機構，透過公司治理評鑑等，也都可讓消費者了解。黃天牧再次強調：「昨天的決定是必須要做的決定，但我內心是很沉重的。」

媒體關切，對新壽那麼龐大的金融機構開罰是否有什麼壓力？黃天牧表示：「沒有壓力，是以全案衡平考量所做的裁處。」