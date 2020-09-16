台幣罕見連2日上午盤成交暴衝逾9億美元 放量逼退楊金龍防線

台股今 (16) 日在台幣強升和台積電大漲的雙重激勵下，再度衝破萬三關卡，最高來到 13021 點，進逼史上高點 13031 點，法人指出，匯市上午最高衝上 29.165 元，突破昨日高價 29.199 元，罕見連 2 個交易日午盤前成交值即高達 9 億美元，資金強淨匯入帶動台幣狂飆的態勢不變，預料楊金龍防線已退至 29 元位置。

台幣今日以 29.38 元平盤開出後，隨即連續升破 29.3、29.2 元大關，最高來到 29.165 元，升值多達 2.15 角，午盤兌一美元暫收 29.191 元，台北外匯經紀公司成交值來到 9.13 億美元。

法人指出，央行近來大戰熱錢，已明顯棄守 29.5 元關卡，尤其在 29.2 元前高也未能守住後，預料新防線將落在 29 元位置，不過，目前台幣價位已對出口商下半年產生不小的匯損壓力，不排除央行在明日召開的理監事會議中，將更積極討論匯率政策方向。

除了匯市高度熱絡，台股也強強滾，距史上高點僅一步之遙，不過今日大盤由權值王台積電貢獻大盤漲點多達 120 餘點，統一投顧提醒，台積電大漲將排擠資金動能，恐造成其他類股轉弱，應提防賺指數賠差價，仍須留意未來幾日短期賣壓出籠，而季線、半年線和年線維持多頭排列並持續向上扣抵，有利指數持續墊高，中長期多方架構維持不變。