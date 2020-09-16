〈永豐證推存股平台〉朱士廷：全球印鈔速度快 存股是未來趨勢

永豐金證券看好存股趨勢，今 (16) 日正式發表數位創新「豐存股」平台，強打領先業界提供跨載具交易、友善介面和美股獨立存股帳戶管理等服務，初步目標存股人數可達 1 萬人，永豐金證券董事長朱士廷表示，全球印鈔票速度很快，貨幣價值只會越來越低，「人不理財財不理你，存股是未來趨勢」。

近來存股逐漸形成另一波投資熱潮，永豐金證券統計，豐存股數位平台 7 月上線後，由於主打一站式購物平台的服務概念，8 月單月存股筆數已超過千筆，存股金額達 3490 萬元。

永豐金證券總經理江偉源進一步說明，豐存股是券商同業間少見同時提供投資人台股和美股兩大市場下單選擇，台股下單一次僅需 3000 元，美股只要買 1 股；目前美股提供 20 檔個股、31 檔 ETF，包括有蘋果、臉書、迪士尼、網飛、波克夏和好市多等美國頂尖企業，台股則提供 133 檔存股標的，包括 87 檔 MSCI 成分股、31 檔 7 大投信發行的 ETF、15 個主題 / 智能組合，未來也將持續增加投資標的。

朱士廷強調，過去要投資美股很困難，而現在僅需透過券商複委託即可輕鬆投資，尤其年輕族群可說是網路生活年代的第一代，平台推出後將有效解決年輕族群的投資痛點。