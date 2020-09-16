〈黃天牧開講〉保險業接軌ICS 2.0增資壓力大 金管會向國際爭取調整彈性

國際保險資本標準（ICS）2.0 預計 2026 年上路，保險公司恐面臨增資壓力，對此，金管會主委黃天牧今 (16) 日受訪時表示，因為計算資本參數上需考量各國的情況，像台灣就有利率低的問題，因此已向國際爭取適用台灣的係數與條件給予特別的調整彈性。

黃天牧表示，由於我國是最喜歡買保險，且密度、滲透度都名列前茅的國家，且特別喜歡買儲蓄險，因此要接軌國際準則，確實影響很大。

黃天牧說明 ICS 2.0 的源起，他指出，國際間，銀行跟證券都有統一的資本適足率，銀行在 1980 年代開始是最早就有統一的資本適足率，但是保險業直至目前在各國都沒有統一的資本適足率的計算方式，只因為保險是非常本土化的產業，不同市場會有不同的保險商品結構、與不同清償能力的計算標準，然而，在 2008 年金融海嘯危機後，全球金融穩定委員會認為保險業沒統一的資本規範，無法衡量清償標準，因此在經過 10 年的研議，於去年年底，國際保險監理關係會年會通過「國際保險資本標準」(ICS 2.0) 協定。

黃天牧表示，17 號公報 (IFRS 17) 與 ICS 2.0 是一樣的，都是依據保險業的公允價值衡量保險負債，因為採公允價值，所以計提的準備金就可能比以前多，但好處是跟各國監理就會比較調和一致，但對台灣而言要付出的代價就是，因為台灣過去在高利率時期賣了很多保單，現在利率相對其他國家來說雖然很低，有些國家甚至掉到負利率，這對我國要調整保險結構來說就需要調適時間。

黃天牧進一步指出，就算接軌 ICS 2.0 要國際化，也要考量我國的國情，台灣有利率低的問題，為此，金管會已經像國際保險監理官組織，爭取適用台灣的係數與條件給予特別的調整彈性，保險局也會在試算過後，看看保險業情況，給予接軌的調整緩衝時間，整體來說，雖會朝國際化去做，但絕對會把台灣保險業發展情況、與業者可能遇到的挑戰，作為監理的參考；也就是會朝國際化接軌，但也會做好本土漸進的調適，以雙軌並行讓保險業健全體質。