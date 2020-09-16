高鐵通過董總調薪案 獎金制度調至與員工標準一致

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (16) 日董事會決議通過董事長和總經理調薪案，台灣高鐵對此說明，董事長和總經理近年來受交通部規範，無法如一般民營企業薪酬原則給予合理對待，近期配合大股東交通部提案，重新檢視公司董事長、總經理的非固定薪酬(獎金)，並調整至與員工標準一致。

高鐵指出，董事長江耀宗於 2016 年 10 月 18 日就任時，薪酬比照先前歷任董事長標準支薪，並於同年底配合政府政策調減薪酬，以符合「交通部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」，追溯自董事長就任日起，其薪酬總額確實相較歷任董事長薪酬大幅降低。

高鐵總經理鄭光遠當時雖非屬交通部正式推薦或派任人選，但董事會基於公司治理考量並徵得其同意後，也從 2017 年 2 月 1 日起配合調減其薪酬。

高鐵強調，近年來董事長和總經理兩人負擔的經營責任，與創造卓著績效與其所領取薪酬的對應性，囿於交通部規範，無法如一般民營企業薪酬原則給予合理對待，公司至感遺憾，近期是積極配合大股東法人董事代表人提案，重新檢視董事長和總經理的獎金制度。

高鐵也說明，於審議本案前，董事長及總經理離席迴避，今日董事會決議通過。