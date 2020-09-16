台股三大箭齊發可望再創高 法人喊上看13600點

台股今 (16) 日大漲 131 點、收在 12976.76 點，再扣關 13000 點的機會濃厚，國泰臺灣加權正 2(00663L-TW) 經理人蘇鼎宇表示，加權指數在台積電領軍、新台幣維持強勢、以及全球資金寬鬆等三大指標帶動下，再攀高峰可期，以過去台股與美股連動的漲勢推估，本波台股上看 13600 點。

蘋果舉行新品發表，兩大重點新品為新 Apple Watch 和 iPad。其中公佈 iPad Air 將率先採 5 奈米晶片，激勵昨晚台積電美國 ADR 盤中大漲逾 6%，引領費城半導體指數上漲逾 1.7%，為台股今天埋下多頭火種。此外，日前輝達（Nvidia）擬併購 ARM 撼動全球半導體版圖，除帶動美股反彈外，市場解讀也有利深化 Nvidia 未來與台積電的合作，權王台積電的利多匯聚下，台股再次扣關 13000 點的機會濃厚。

蘇鼎宇表示，美國繪圖晶片大廠 Nvidia 在 14 日時宣布，將以 400 億美元（近新台幣 1.2 兆元）併購軟銀旗下矽智財（IP）廠安謀（ARM），為全球半導體業歷來最大收購案。而 Nvidia 在繪圖顯卡、AI 晶片等領域佈局最早，相關領域皆需要強大算力，且晶片電晶體密度將進一步提高，對於先進製程需求也更大，推測 Nvidia 勢力擴大後，將更仰賴台積電的晶圓代工服務，也讓台積電同時成為贏家，相關訊息對於費半及台灣加權指數同時帶來大利多。

在全球半導體市場方面，SEMI 表示，今年受新冠肺炎疫情與國際情勢影響，線上辦公、雲端服務與遠距醫療帶動零接觸經濟，刺激半導體市場持續成長，其預估今年全球晶圓廠設備支出年增 8%，為今年來第三度上修預估值，且展望 2021 年半導體設備支出年增 24% 至 677 億美元，預估可再創下歷史新高。

蘇鼎宇補充，整體來說，加權指數在台積電領軍、新台幣維持強勢、以及全球資金寬鬆下，再站上新高位置指日可待。參照過往經驗，加權指數的年化平均漲幅，在美國聯準會 QE2 和 QE3 期間，約為 Nasdaq 與費半指數漲幅的 45% 左右，以此推估，本波台股站上 13600 點應為合理的初步目標。

投資操作部分，蘇鼎宇建議，此時投資人可運用台灣加權正 2 等台股 ETF 介入，利用槓桿放大漲勢帶來的資金報酬率。台灣加權正 2 今天盤中價格站上 60 元，領先大盤創下掛牌以來新高。