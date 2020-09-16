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〈永豐證推存股平台〉朱士廷：今年前7月複委託交易量已逼近去年 美股吸金能力強

鉅亨網記者王莞甯 台北
永豐金證券董事長朱士廷(右)和總經理江偉源(左)。(鉅亨網記者王莞甯攝)
永豐金證券董事長朱士廷(右)和總經理江偉源(左)。(鉅亨網記者王莞甯攝)
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永豐存股定期定額美股蘋果

搭上台股定期定額和美股定期定股的投資浪潮，永豐金證券今 (16) 日正式發表「豐存股」平台，永豐金證券董事長朱士廷表示，存股是紀律投資，除台股外，美股目前占全球市場市值超過 40%，吸金能力驚人，今年複委託業務也快速成長，前 7 月交易量達 2.14 兆元，接近去年水準。

朱士廷說明，複委託交易快速成長，投資人若想投資美股，建議可從生活上找標的，事實上，民眾日常生活已被美國重量級企業環繞，如蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、臉書、波克夏海瑟威、嬌生、Visa、寶僑等，不論是滑手機、網購、看 FB 等生活裡都是存股的標的。

朱士廷強調，「誰賺走你的錢，你就買他的股票，當他的股東」。

永豐金證券指出，複委託業務快速成長，整體市場前 7 月交易量已達 2.14 兆元，接近去年全年水準，預估全年有望突破 3.5 兆元，成長強勁；而截至 8 月底，全球股市市值約達 89 兆美元，超越 2019 年底的歷史最高紀錄，其中美股占比超過 40%。

永豐金證券總經理江偉源說，回顧 1990 年的美國成分股前三名分別是 IBM、艾克森美孚石油、GE 奇異電器，到了今年由蘋果、微軟和亞馬遜取而代之，顯示美股是創新的市場，吸引全球資金。

據永豐金證券「豐存股 - 美股」平台最新統計，目前最熱門的前 10 大美股存股標的依序為蘋果 (AAPL)、美國銀行 (BAC)、Invesco 納斯達克 100 指數 ETF (QQQ)、SPDR 金融類股 ETF(XLF)、Vanguard 整體股市 ETF(VTI)、VanEck Vectors 黃金礦業 ETF(GDX)、SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY)、華特迪士尼公司 (DIS)WALT DISNEY CO、波克夏海瑟威公司 (BRK.B)BERKSHIRE CL B、艾克索美孚 (XOM)EXXON MOBIL。

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