汎德永業9/17起競拍底價168.22元 預計10/12掛牌上市

進口車商汎德永業 (2247-TW) 將於明 (17) 日起展開競價拍賣投標，競拍底價為 168.22 元，於 9 月 23 日開標，並預計 10 月 12 日正式掛牌上市。

汎德永業為配合初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行新股 8968 張，其中 6457 張採競價拍賣，將從明日起至 9 月 21 日展開競價拍賣投標，競拍底價為 168.22 元，每標單最低為 1 張，投標數量以 1 張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過 837 張，並於 9 月 23 日開標。

汎德永業資本額 7.17 億元，主要業務是 BMW、MINI 與 Porsche(保時捷) 豪華進口車的銷售和維修保養業務，在國內豪華進口車市場已累積逾 40 年專業經驗，北中南都會區經銷據點布局完整。

汎德永業獲利面穩健，連續 6 年賺逾 1 個股本，上半年再繳出好成績，稅後純益 4.3 億元，每股純益 (EPS)6.04 元，年增近 50%。

展望下半年，汎德永業旗下銷售品牌將有多款新車發表，預收單相當暢旺，其中，Porsche 將首款純電動車 Taycan 年底前可望交車，汎德永業樂觀看下半年成長動能無虞。