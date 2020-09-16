大型公共工程發包帶動唱 萬年清再拿焚化廠廢水處理工程案

台灣積極發展綠能及提振內需，大型工程火車頭帶動效果逐步顯現中，廢水處理業者萬年清 (6624-TW) 在大型電廠後，首次取得焚化廠廢水處理工程案，將投入處理廢棄物焚燒及廢熱回收發電興建工程的廢水處理系統。

這也是萬年清積極布局廢水處理商機重要成果之一，有助改善以往海外營收占比超過 7 成以上的狀況；萬年清主管指出，今年第一季受疫情影響，全球隔離封鎖政策下，國際廠暫緩資本支出，萬年清轉向積極佈局台灣市場。

萬年清指出，台灣市場面對台商回流，創造可見投資與經濟效益外，除大家熟知的缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等經濟發展「五缺」外，台灣已出現「第六缺」，缺乏處理工業廢棄物的能量，全台灣現有 24 座公有焚化廠已進入老年期，當初被定位為處理家庭垃圾，卻長年處理事業廢棄物，導致焚化爐體損傷，事業廢棄物越積越多，引進「廢轉能」可妥善處理廢棄物，也能綠能發電。

此在台建構綠色循環經濟，廢棄物將可轉為再利用能源，進而新設焚化廠提高經濟效益，萬年清將以廢水處理技術及工程經驗應用在焚化廠上，所產生之廢水，經廢水處理設備處理後須符合放流水標準，且可再回收利用供廠內部分製程使用，達到循環經濟之效益。

此外，海外市場部分，萬年清日前接獲台橡膠業大廠越南新設廠訂單，最快今年底認列營收，此橡膠業下游客戶預計越南投入第二期新廠，與其舊廠廢水處理設施，均由萬年清負責，

萬年清表示，本次新設焚化廠廢水工程案為透過國內大型工程公司取得訂單，該工程公司及建造焚化廠公司的關係企業，都是萬年清客戶，除首次取得的焚化廠廢水工程案，也針對其他類似廢水工程處理系統同步接洽中，將在原深耕食品、化工、造紙、紡織、染整、皮革、製藥等產業廢水處理外，持續跨產業布局。