〈蘋果新品發表〉平板、智慧手錶亮相 組裝、供應鏈Q4出貨加溫

蘋果 (AAPL-US) 周二 (15 日) 舉行線上秋季發表會，主打新款智慧手錶、平板產品，分別推出第六代 Apple Watch、第八代 iPad，強化使用效能，市場看好蘋果新品將掀起一波換購潮，供應鏈，包含組裝廠鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW) 等出貨動能增溫。

除組裝廠受惠外，市場認為，瑞儀 (6176-TW) 為蘋果平板背光模組供應商，觸控雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW)、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 也分別有拿下蘋果平板觸控模組訂單，都將受惠蘋果新平板上市拉貨，第 4 季營運不看淡。

蘋果近年以 iPad 搶攻微型筆電市場，今年在疫情推升下，出貨逆勢成長，且優於市場平均，新款 iPad 除了同樣支援 Apple Pencil 外，新 iPad Air 更首次搭載最新 A14 處理器，可望提升處理器效能約 40%，並進一步搶攻遠距商機市場。

蘋果平板、智慧手錶今年仍將穩居市場市占冠軍，根據研調機構集邦 (TrendForce) 預期，今年全球平板電腦、智慧手錶出貨量約 1.33 億台、2770 萬支，其中，蘋果 iPad、Apple Watch 將分別出貨達 4510 萬台、2770 萬支，年增 8%、3.7%，市占達 33%、34.6%。

蘋果秋季發表會宣布推出一系列軟硬體新品，包括 Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、iPad 8、iPad Air 以及 Fitness + 運動服務、Apple One 搭售服務等，雖然蘋果並未釋出新款 iPhone 消息，但市場預期蘋果最快下個月就會發表。