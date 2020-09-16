佳穎精密發債籌資6億元募集完成 9/18掛牌交易

今年以來沖壓件廠籌資一波接一波，除聯德 - KY (4912-TW)、和勤 (1586-TW) 完成發行可轉換公司債 (CB) 籌資後，另一間沖壓件廠佳穎精密 (3310-TW) 擬發債籌資 6 億元，今 (16) 日完成資金募集，預計 9 月 18 日掛牌交易。

佳穎精密是台股少數跨足營建業務的精密沖壓件廠，已向金管會送件擬發行有擔保可轉換公司債籌資 6 億元，主辦券商富邦證，佳穎精密此發債市場籌資案，今天完成募集，主要用途在償還銀行借款及充實營運資金，佳穎精密今年上半年稅後純益 2434 萬元，較去年同期轉虧爲盈，每股純益爲 0.48 元。

和勤精機也完成發行可轉換公司債 (CB) 募集 4 億元資金，主辦券商合庫證，分別發行各 2 億元的有擔保及無擔保 CB，並已完成募集，籌資主要用途在償還銀行借款及改善財務結構。

安力 - KY(5223-TW) 也擬發債籌資 4 億元資金，可望於近期內送件；安力 - KY 7 月單月稅後純益 3000 萬元，月減 23.08%，每股純益爲 0.69 元，依照目前股本 4.32 億元計算，每股純益爲 3.35 元，已接近 2019 年全年每股純益 3.55 元。