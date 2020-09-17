〈紐約匯市〉Fed維持長期低利率 美元小幅上漲 日圓走強

美國聯準會 (Fed)週三 (16 日) 決議維持低利率至 2023 年，因 6 月份失業率降幅優於 Fed 預期，委員會以復甦步調加快為由上調經濟前景，激勵美元在震盪中上行；受 Fed 消息影響，歐元跌破 1.18 水平，刷新本週低點。

週三 (16 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.04%，至 93.125。日圓走強，美元兌日圓跌至兩個多月來低點 104.81。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0.00% 至 0.25% 不變，並預期將維持這個目標區間，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業，以及通膨率攀升到 2%、並且有望適度超過 2% 一段時間。

鑒於近幾個月經濟活動和就業回升，有將近中位數的 Fed 決策者們預估，今年美國經濟將下滑 3.7%，優於 6 月份時預期的下滑 6.5%。

華盛頓西聯匯款商業解決方案分析師 Joe Manimbo 表示，Fed 確實在會議上強調其鴿派立場，以及通膨成為其政策走向關鍵。

他說：「讓美元保有立足點的關鍵是，Fed 上調 2020 年 GDP 展望，最新預測為減少 3.7%，這比 6 月時的預估值好多了。」

週三歐元兌美元匯率下跌 0.40% 至 1.1797 美元。前日美元因強勁的中國零售數據、樂觀的疫苗消息而承壓，因為投資人認定其他國家的經濟會比美國更快從疫情危機中復甦。

經濟數據方面，美國商務部公布最新零售銷售數據，8 月零售銷售增幅略為放緩，月增 0.6%，低於市場預期的 1%，前值則自 1.2% 下調至 0.9%；年增率報 2.6％，前值 2.7%。

無協議脫歐風險降低，週三英鎊兌美元走強，上漲 0.61% 至 1.2969 美元。市場揣測英國將針對水域權向歐盟讓步，更有報道透露，英國首相強生 (Boris Johnson) 將在《內部市場法案》中做出妥協，以安撫保守派議員，激勵英鎊上行。

瑞銀駐紐約外匯分析師 Vassili Serebriakov 指出：「本週股市走高最大的推力，是來自強勁的中國 8 月份零售與工業生產數據，也許還有對新冠疫苗的樂觀態度。」

中國的零售銷售和工業生產數據優於市場預期，有利大宗商品貨幣走強，離岸人民幣不受 Fed 決策影響，持續走強升至 2019 年 5 月高位 6.752。

Indosuez Wealth Management 亞洲資本市場主 Davis Hall 表示：「市場開始接受一項新事實，那就是中國的能力要比任何其他國家都強得多。」

多倫多 ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 認為，日圓的主要阻力歸因於國內的政治不確定性。隨著日本投資人撤離風險資產，安倍意外登出政壇，使日圓保持堅挺。

日本新任首相菅義偉承諾，將盡全力保護就業，同時還應對國內新冠疫情。

截至週四 (17 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.125。+0.04%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1797 美元。-0.41%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2969 美元。+0.61%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7302 美元。+0.01%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3178 加幣。-0.09%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 104.81 日圓。-0.59%