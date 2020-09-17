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彭博：台幣兌美元3個月匯率波動全球最穩定 央行面臨美外匯報告壓力

鉅亨網編譯余曉惠
彭博：台幣匯率波動全球最穩定 (圖:AFP)
彭博：台幣匯率波動全球最穩定 (圖:AFP)
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彭博報導，在 31 種主要貨幣中，台幣美元過去三個月來匯率波動程度只大於採用聯繫匯率的港元，說台幣是全球最穩定貨幣也不為過。在美國財政部將於 10 月公布外匯報告之際，台灣央行壓力日益增加。

台幣美元過去三個月來僅升值 1.2%，升幅小於韓元人民幣日圓，而同期間彭博美元現貨指數重挫逾 4%。

與還在和疫情衝擊奮戰的大部分經濟體相比，台灣情況恰恰相反，今年 GDP 預估成長 1%，在彭博調查經濟學家對主要經濟體的成長預測中高居第二，僅次於預估成長 2% 的中國。這主要反映美中角力促使台商回流，及美國需求攀升。

彭博指出，經濟利多消息通常會帶動貨幣升值、挫傷出口競爭力，但台灣央行積極阻升 (或央行所說的「調節」)，讓台幣成為匯率波動極低的貨幣。

這些舉動可能引來美國財政部注意，最嚴重情況下可能被認定為匯率操縱國，並因此面臨制裁。然而近來美、中關係緊張，或許能讓台灣喘口氣。

美國外交關係協會 (CFR) 經濟學家 Brad Setser 說，台灣安全作法永遠是干預 (或稱為調節)，唯一可能導致台灣改弦易轍的因素是外部壓力，但美國財政部從 1 月以來保持沉默。

台幣兌美元匯率波動，通常在尾盤回吐漲幅。來源：Bloomberg
台幣美元匯率波動，通常在尾盤回吐漲幅。來源：Bloomberg

美國財政部 1 月提交給國會的報告把台灣列為「接近達到被列為匯率操縱國的門檻」，且「是亞洲主要經濟體當中，唯一未依 IMF 標準公布外匯存底完整資料」。

Bloomberg Intelligence 策略師 Stephen Chiu 說，財政部報告和兩個關於匯率操縱國的法案，通常都由政治凌駕事實。他表示，川普政府去年以 2015 年法案把中國列為匯率操縱國的做法就有很濃厚的自由裁量意味。

拜電子旺季及華為禁令提前拉貨，台灣 8 月出口額年增 8.3%，史上首度飆破 300 億美元。台灣今年前七個月出口 330 億美元商品到美國，為美國第九大貿易夥伴。

台幣面臨升值壓力

台灣央行如何阻升不得而知，交易員揣測可能持續買進美元，如 Setser 在報告中指出，央行透過交換合約把買進的美元借給保險公司，而不會顯示在資產負債表上。

央行也經常以口頭方式干預，包括上周限制單筆交易可以出售的美元

Setser 說，台幣若出現過猛的升勢，不只打擊台灣出口業者競爭力，也牽動台灣保險公司在海外的 30.2 兆元資產，這些資產以美國公司債為主。如果台幣猛升，可能導致價值減損，迫使保險公司為海外部位避險。

跡象顯示台灣央行或許會放手讓台幣升值。過去將近六周以來，台幣以收盤價計算的波動不到 0.1%，但周三 (16 日) 勁升 0.25%，改寫 2018 年 4 月以來最高收盤價。

彭博的 Chiu 指出，台灣央行阻升壓力預料有增無減，因為未來一季將有 iPhone 訂單湧現，以及華為禁令引發的轉單效應。

但他說，另一方面，華府不大可能把台灣列為匯率操縱國，「只要台灣仍是美國反制中國的政治盟友，就不會被列入匯率操縱國。」

台灣央行將於周四召開貨幣決策會議，市場預料利率按兵不動，維持在 1.125%。

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