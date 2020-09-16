股匯激情雙漲 台幣狂升1.88角續寫2年半新高 成最強亞幣

熱錢狂潮持續帶動股匯雙漲，台股今 (16) 日早盤在台積電等蘋概股帶動下，強勢叩關萬三大關，台幣兌美元匯價也受到外資積極匯入、出口商拋匯的影響，一度強升 1.88 角，來到 29.192 元，續創 2 年半新高，也是亞幣中表現最為強勢的貨幣。

新台幣兌美元匯率今天以 29.38 元平盤開出後，隨即展開狂飆走勢，突破昨日的高點 29.199 元，一度來到 29.192 元，持續逼近央行總裁楊金龍上任以來的最高點 29 元。

近期美元欲振乏力，人民幣領軍亞幣狂升，台幣在外資瘋狂匯入、出口商恐慌性拋匯雙重夾擊下，也不斷突破多道關卡，央行不但放棄堅守 29.5 元關卡，近日甚至好幾度在盤中就進場穩匯，顯見央行壓力越來越大，讓外界相當關注周四即將登場的理監事會議。

台北股匯今天強勢演出，台積電早盤跳空開高漲至 462 元，帶領台股上漲逾百點，一度衝破 13000 點大關，續挑戰前波歷史高點 13031 點，隨後集中市場漲點略為收斂，但仍在 12900 點之上。

觀察其他主要貨幣匯率表現，截至上午 11 時，台幣兌美元升值約 0.63%，韓元升值 0.18%，人民幣、日幣約升值 0.11%，澳幣、英鎊也同步走升。