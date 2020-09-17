逾6成經理人看經濟U型復甦 微幅調升現金持有比重

隨著美國就業數據回溫，經理人對市場看法也轉趨樂觀，根據最新美林經理人調查指出，61% 經理人預估經濟復甦型態呈現 U 型或 W 型復甦，僅 20% 認為是 V 型復甦，儘管看好未來景氣可望復甦，經理人仍微幅調升現金持有部位，對後市仍保守。

調查指出，84% 的基金經理人預期未來 12 個月全球經濟將持續成長，創下 2003 年 9 月以來的最高水平，其中 40% 的經理人認為在擺脫了新冠疫情的烏雲之後，全球經濟將更趨強壯，是歷史以來的高點。

儘管聯準會鴿派態度堅定，有助於支撐市場投資信心，但多數受訪經理人仍持續加股減債，同微幅拉高現金水位，現金水位從前月的 4.6% 小幅上升至 4.8%。

調查指出，打算加碼股票的經理人淨比例較前月增加 6 個百分點至淨加碼 18%；打算加碼債券的經理人淨比例繼續下跌，本月下跌 3 個百分點至淨減碼 35%，欲加碼現金的經理人下降 1 個百分點至淨加碼 25%，是 2020 年二月以來的最低點。

經理人對於通膨預期也跳升 14 個百分點，66% 的經理人預估全球通膨在未來 12 個月將回升；債市觸媒中，41% 的經理人認為，新病疫苗進展有望推升債券殖利率，其次為通膨上揚推高利率 (37%)。

此外，39% 的經理人預計明年一季疫苗將會獲得核准，約 32% 的經理人預估為 2020 年第四季。

調查也發現，經理人認為目前市場的尾端風險主要仍以新冠肺炎疫情為主，尤其第二波疫情可能捲土重來，比重高達 30%，其次則是科技股具備結構性創新的長線題材，吸引投資人蜂擁而至科技泡沫的擔憂上升至 22%，至於美國總統大選對市場的衝擊則以 18% 排名第三。