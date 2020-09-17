高資產戶注意 美國大選結果牽動個人稅事

美國總統大選白熱化，觀察兩黨候選人對於稅務政策大相逕庭，會計師提醒，具美國籍的高資產族，需留意未來所得稅與長期資本利得稅稅率可能提升，應隨時注意選情並及早規劃，降低政治因素對稅務的衝擊。

隨著 11 月美國總統大選逼近，選民也開始檢視兩黨候選人的政策內容，其中共和黨的川普表示如果連任，會試著把 2017 年稅改時許多原本預計在 2025 年落日的減稅政策改為永久適用，並可能將現行最高 20% 的長期資本利得稅稅率往下調降。

民主黨的拜登陣營則與川普相反，推出許多新的稅務政策，希望增加企業與高所得者的租稅負擔以支應其推出的其他政策所需之費用，此外，拜登也擬定針對個人薪資所得高於 40 萬美元增加薪資稅。

資誠稅務諮詢顧問有限公司執行董事蘇宥人指出，整體來說，相較於川普的減稅策略，拜登針對高所得者及企業採取了較激進的稅務政策，並以增加政府稅收。

蘇宥人說，雖然目前大選的情勢渾沌不明，即便拜登當選，相關法案之變更仍須經過參眾兩院的同意，從制定到落實的立法程序亦可能耗費許多時間。

對於高資產、高所得個人，蘇宥人建議，若有美國國籍或是外籍人士在美國擁有資產，面對所得稅及長期資本利得稅稅率可能提升，以及遺產與贈與稅免稅額可能驟降的稅務風險，應隨時注意選情發展並及早開始進行規劃，以降低因政治因素所帶來的稅務影響。