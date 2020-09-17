市場觀望央行談話 台幣終止連5升 收29.31元貶0.2分

美國聯準會維持零利率政策，2023 年底前不升息，經濟復甦步伐也比預期要快，因此帶動美元反彈，歐元及亞幣普遍走貶，台幣今 (17) 日早盤照樣強升 1.75 角，一度衝上 29.133 兌 1 美元的價位，不過，市場觀望央行理監事會議決策結果，終場轉貶 0.2 分，以 29.31 元作收，台幣終止連 5 升。

台北股匯市呈現脫鉤，加權指數終場跌逾百點，收在 12872 點，回測 5 日線支撐；台幣兌美元匯價，早盤在出口商拋匯帶動下，一度升值 1.75 角，來到 29.133 的價位，但尾盤受央行進場調節影響，台幣由升轉貶，收在本日最低價 29.31 元、貶 0.2 分，成交量僅 9.54 億元。

Fed 大唱鴿調，主席鮑爾重申，將運用所有工具支持經濟復甦，包括維持低利率、高度寬鬆立場及購入美國公債和抵押貸款證券，各界普遍預期台灣央行利率政策跟進按兵不動，市場靜待央行總裁楊金龍對於近期台幣匯率波動及經濟成長的看法。

其他主要貨幣方面，由於美元走勢回升，使得人民幣、泰銖走弱，貶幅約 0.2%；歐元、英鎊、澳幣、紐元等也貶值逾 0.1 %；不過，日幣及韓元仍維持升值走勢。