【袁志峰專欄】港股基本面無變 可趁低吸納

9 月 18 日推介 - 建業新生活 (9983), 上日收市 $9.15

1) 股市前景

港股昨日因道指期貨急跌而受壓，但基本面並無顯著改變，包括中國經濟下半年加快增長，人民幣匯率走強，港股通南向資金持續流入和估值偏低等因素。筆者認為港股大跌之機會不大，可趁低吸納。

今天推介是建業新生活 (9983)，物業管理行業防守性強，盈利增長可預見性和確定性較高。今年上半年，公司收入 10.61 億元 (人民幣，下同)，同比增長 56%，盈利 1.84 億元，同比增長 70%。今年 5 月以招股價 6.85 元上市集資約 23 億港元，有財力加快併購壯大業務。股價自 8 月 4 日盤中高位 11.88 元已回落 23%，技術調整充份，建議買入，目標價 10.5 元，止損價 8.6 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開低走，早盤最多跌 475 點，午後窄幅整理，收報 24340 點，跌 384 點或 1.6%。成交額按日升 14% 至 1177 億元，9 月以來日均成交額 1318 億元。港股通南向資金淨買入 17 億元，9 月至今累積淨買入 323 億元。

藍籌股 7 升 40 跌 3 持平。中海油 (883) 及港鐵 (66) 漲 2%，是表現最佳藍籌。小米 (1810) 是表現最差成份股。其次是藥明生物 (2269) 跌 4%。濠賭股金沙中國 (1929) 及銀河娛樂 (27) 瀉 2%-3%。滙豐 (5) 及友邦保險 (1299) 皆跌逾 2%，前者收報 30.9 元，再創 2009 年後新低。

大型科技股全線下跌。小米 (1810) 及京東集團 (9618) 分別下跌 6% 及 4%，其餘 4 隻最大科技股跌 1%-3%。恒生科技指數跌 1.7%，成份股 11 升 17 跌 2 持平。金蝶國際 (268)、網龍(777) 及心動公司 (2400) 皆漲 3%，是升幅最大成份股。阿里健康 (241)、金山軟件(3888)、美團(3690) 及比亞迪電子 (285) 跌 3%-4%。

板塊方面，醫藥、濠賭、物管股跑輸大市。碧桂園服務 (6098)、中海物業(2669)、綠城服務(2869) 及永升生活 (1995) 跌 4%-5%。汽車、紙業及煤炭股做好。比亞迪股份 (1211) 及廣汽集團 (2238) 升 6%。理文造紙 (2314) 漲 10%。中國神華 (1088) 升 1%。

周四上証指數低開低走，早盤最多跌 1.1%，午後反彈，收報 3270.44 點，跌 0.4%。深証成指基本持平，科創 50 指數升 2.5%。滬深兩市總成交不足 8000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨買入 4 億元，9 月至今累積淨賣出 135 億元。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數下跌。道指收報 27901 點，跌 130 點或 0.5%。標指跌 0.8%，納指跌 1.3%。美滙指數跌 0.3%，收報 92.89。現貨金價跌 0.7%，收報 1945 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再觸及 7.75 強方兌換保證，金管局兩度入市承接美元沽出合共 50 億港元。銀行體系總結餘下周一將增至 2159 億港元。(信報)

政府統計處公布，本港 6 月至 8 月經季節性調整失業率 6.1%，與 5 月至 7 月數字相同；就業不足率由 3.5% 上升至 3.8%，為 SARS 後高位。(信報)

為減低碳排放，中國積極增加使用清潔能源，現時目標是到 2030 年，把非化石能源佔天然能源消費比重提高到 20%。彭博昨日引述知情人士透露，中國正考慮把這個目標的實現時間提前在「十四五（2021 年至 2025 年）期間實現，即最遲 2025 年達成；另一個正研究的方案是到 2025 年，把煤炭在能源消費的佔比由今年底的 57.5% 降至 52%。(信報)

5) 新股訊息

內地傳媒引述消息人士稱，京東 (9618) 旗下線上保健部門京東健康計劃最快於本月向港交所提交 IPO 申請，至少融資 10 億美元。(信報)

外電引述知情人士透露，獲騰訊控股 (700) 投資的短片平台快手考慮在香港上市，有望籌資多達 50 億美元。快手正與顧問就股票發售進行籌劃，最早可能在明年初進行。(信報)

6) 個股訊息

中金公司 (3908) 公布，中證監會發行審核委員會昨日對該公司 A 股發行的申請進行審核。根據審核結果，該公司 A 股發行的申請已獲通過。(信報)

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