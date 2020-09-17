【袁志峰專欄】消息正面 恒指穩中向好

9 月 17 日推介 - 中信證券 (6030), 上日收市 $17.22

1) 股市前景

香港疫情受控，中國 8 月經濟數據優於預期，顯示三季度經濟增長將加快，人民幣匯率走強，資金持續流入香港銀行體系，都對港股有支持作用。

今天推介是中信証券 (6030)，中央政策支持行業收購合併，利好龍頭企業，公司上半年收入及盈利分別按年增長 23% 及 38%，相當不俗。股價自 7 月 6 日最高收市價 20.55 元已下調 16%，主要受內地股市成交縮減影響，現價相當於 1.1 倍市淨率和 15.2 倍市盈率，估值吸引。建議買入，目標價 19.0 元，止損價 16.3 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開低走，早盤最多升 97 點，午後曾倒跌 98 點，收報 24725 點，基本持平。成交額按日跌 11% 至 1030 億元，9 月以來日均成交額 1330 億元。港股通南向資金淨買入 19 億元，9 月至今累積淨買入 306 億元。

藍籌股 21 升 28 跌 1 持平。華潤置地 (1109) 及九龍倉置業 (1997) 皆漲 3%，是表現最佳藍籌。蒙牛乳業 (2319) 及碧桂園 (2007) 皆跌 2%，是最弱成份股。滙豐 (5) 跌 1%，再創 2009 年後新低。

大型科技股漲跌不一。網易 (9999) 漲逾 2%，京東集團 (9618) 跌 1%，其餘 4 隻最大科技股升 1%-2%。恒生科技指數升 1.1%，成份股 14 升 14 跌 2 持平。華虹半導體 (1347)、同程藝龍(780) 及阿里健康 (241) 表現最好，升 5%-6%。眾安在線 (6060)、心動公司(2400) 及 FIT HON TENG(6088)表現最差，跌 4%-5%。

板塊方面，半導體、物管及汽車股做好。比亞迪 (1211) 升 6%，創歷史新高。長城汽車 (2333) 升逾 2%。中芯國際 (981) 升 4%。永升生活服務 (1995) 漲 5%。手機及濠賭股下跌。

周三上証指數平開，全日窄幅整理，收報 3283.92 點，跌 0.4%。深証成指跌 1.0%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交不足 7000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨買入 7 億元，9 月至今累積淨賣出 139 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數漲跌不一。道指收報 28032 點，升 36 點或 0.1%。標指跌 0.5%，納指跌 1.2%。美匯指數跌 0.1%，收報 93.19。現貨金價升 1.1%，收報 1974 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再觸及 7.75 強方兌換保證，金管局再度入市承接美元沽出 15.5 億港元。銀行體系總結餘周五將增至 2109 億港元。(信報)

美國聯準會議息後維持利率不變，預測至 2023 年仍將保持在接近零水平，同時允許通脹溫和地超越 2% 目標一段時間後才會加息。(信報)

5) 新股訊息

路透引述消息人士報道，螞蟻集團計劃最早下周尋求通過港交所上市聆訊，發售股份相當於總股本約 11% 至 12%。中港兩地集資料達 300 億美元。在港上市的股份將包含超額發行部分，因此將超過上海發行的股份。集團預計於 9 月 28 日前後開始路演，十一國慶假期後開始接受申購，預計 10 月底上市，但時間表有待最終確認。(信報)

5) 個股訊息

阿里旗下天貓宣佈，與有份持股的易居企業 (2048) 合作推出「天貓好房」平台，協助房地產企業開設網上房產旗艦店，將 3D 技術、直播以及更多金融服務能力與房產行業結合，打通網上看盤、置業的通路。天貓好房承諾，至少在未來 3 年不賺錢，所有收入百份百補貼買家。(蘋果日報)

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