銀行還債返還現金 增添印度央行進場買公債銀彈

印度銀行今年 2、3 月返還了從印度央行借來的錢，更加擴大了印度央行 (RBI) 直接購買政府債券的能力，預定 9 月 24 日從二級市場購買 1000 億盧比 (約 14 億美元) 的債券，為六個月以來的首次直接購買，突顯今年以來積極進行的「扭曲操作」。

周五印度公債普遍上漲，十年期公債殖利率下跌 2 個基點來到 6.01％。

印度央行今年曾二度降息，其中在 3 月時將基準利率從 5.15% 降至 4.40%。交易商表示，印度銀行在 2 月和 3 月退還從央行借來的 1.25 兆盧比，使得現在印度央行進行 OMOs(公開市場操作) 的範圍擴大。

印度銀行先前在回購利率為 5.15％時借入這些款項，在印度央行降息後，使得「借新還舊」更具吸引力，也就是先償還舊債，再以更低的利率借款。截至目前，印度銀行已分四期償還約 9980 億盧比，剩餘的款項有望在周五償還。

印度銀行超額流動性上升。(來源：Bloomberg)

印度 8 月消費者物價指數 (CPI) 來到 6.7%，連續第 5 個月超過印度央行設定的目標上限 6%，在通膨上升的情況下，印度央行必須密切關注銀行超額流動性資金水位。交易員稱，印度央行試圖透過「扭曲操作」，將收益率固定在 6% 左右。

Quantum 資產管理固定收益基金經理 Pankaj Pathak 說，近 3、4 個月來，印度銀行的超額流動性維持在 6-7 兆盧比，如果要維持相當的流動性水平，印度央行勢必要創造出 1-1.5 兆盧比的公開操作空間。