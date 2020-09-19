佩洛西堅持刺激規模2.2兆美元 美股瞬跌盤中低點。

週五 (18 日) 美股開盤全線走低，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 強勢表態，重申新一輪刺激法案規模至少要達 2.2 兆美元。這意味美國要達第四輪刺激法案還差很遠，美股應聲跌至盤中低點。

美股盤中時段，台北時間週六凌晨 2 時許，道瓊自開盤後一路溜滑梯，跌逾 300 點，暫報 27,586.85。科技股為重災區，標普和那指跌逾 1.5%。

道瓊自開盤後一路溜滑梯，跌逾 300 點 (圖片：investing)

共和黨早前推出 5000 億美元的新刺激法案遭到否決，美國總統川普表示，白宮現在願意提出 1.5 兆美元新紓困案，敦促參議院共和黨提高規模。

然而，共和黨有所遲疑，他們相信推出更大規模的刺激法案將會拯救管理糟糕的民主黨州。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週五受訪時表態，在新冠疫情持續的情況下，刺激需求只會越來越大，堅持下一輪刺激法案中至少規模達 2.2 兆美元的要求。

佩洛西還表示，州和地方政府援助至關重要，但「有不一定總比沒有好。」她希望制定臨時資金法案的細節，期望今日 (18 日) 能商討出權宜之計，計畫下周進行討論。

佩洛西提到，他願意就民主黨的優先事項與白宮進行談判，以達成新一輪刺激法案，以包括對疫情重創的航空和飯店業援助。

野村董事總經理、跨資產策略師 Charlie McElligott 預測，新一輪刺激法案可能推遲至少直到大選後，這只是一個時間問題，最終的規模可能遠超過 2.2 兆美元。

高盛預估，最終美國政府仍有相當大的機會出台額外的刺激措施。

高盛研判，若民主黨候選人拜登入主白宮，加上國會兩院的支持，我們預計將會通過一項大規模的財政刺激計畫，作為 2021 年新政府首要任務之一，規模類似於佩洛西支持的 2.2 兆美元提案。